Адис Лагумджия: Невероятно е! Всички бяха срещу нас, но тази победа е една малка награда за нас

Звездата на мъжкия национален отбор на Турция Адис Лагумджия коментира след страхотната победа над Япония с 3:0 гейма на старта на Мондиал 2025 във Филипините, че е невероятно, защото всички са били срещу тях и това е една малка награда за началото на Световното първенство.

Турция поднесе голяма изненада! Шокира №5 в света Япония

"Невероятно е! Приличаше на зала в Япония, защото имаха толкова много фенове. Всички бяха срещу нас, така че победата с 3:0 срещу този невероятен отбор е наистина страхотно постижение за нас. И може да кажем, че това е малка награда за началото на Световното първенство", каза Лагумджия пред камерата на VBTV след срещата.

"Ние сме физически силен отбор и когато посрещаме и сервираме толкова добре, колкото днес, няма отбор, който да не можем да победим. Показахме го днес. Целта ни е да завършим първи в групата, което би било огромна стъпка за нас, защото не искаме да се изправяме евентуално срещу Полша на 1/8-финалите. Ще се насладим на тази вечер, но утре вече пред нас ще е следващия мач, за който да се подготвяме", каза още звездата на Турция.

Снимки: en.volleyballworld.com