  Волейбол
  2. Волейбол
Турция поднесе голяма изненада! Шокира №5 в света Япония

  • 13 сеп 2025 | 11:09
  • 1599
  • 0

Волейболистите на Турция поднесоха голяма изненада на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Възпитаниците на Слободан Ковач шокираха №5 в световната ранглиста и четвърти от Олимпийските игри в Париж 2024 волейболисти на Япония и ги победиха с категоричното 3:0 (25:19, 25:23, 25:19) в първата среща от

Група G, който се игра в Кензон Сити.

Ефе Мандъраджъ заби 17 точки (5 аса, 2 блока) за успеха.

Адис Лагумджия добави 15 точки (1 ас, 3 блока).

Кент Миура бе най-резултатен за Япония с 13 точки (1 ас, 1 блок).

Юни Ишикава добави още 10 точки.

В понеделник Турция (№15), която спечели 20,99 точки за световната ранглиста от успеха срещу Япония, среща Либия от 5:30 часа.

Япония се изправя срещу Канада в 9:00.

СНИМКИ: volleyballworld.com

