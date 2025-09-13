Турция поднесе голяма изненада! Шокира №5 в света Япония

Волейболистите на Турция поднесоха голяма изненада на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.
Възпитаниците на Слободан Ковач шокираха №5 в световната ранглиста и четвърти от Олимпийските игри в Париж 2024 волейболисти на Япония и ги победиха с категоричното 3:0 (25:19, 25:23, 25:19) в първата среща от
Група G, който се игра в Кензон Сити.
Ефе Мандъраджъ заби 17 точки (5 аса, 2 блока) за успеха.
Адис Лагумджия добави 15 точки (1 ас, 3 блока).
Кент Миура бе най-резултатен за Япония с 13 точки (1 ас, 1 блок).
Юни Ишикава добави още 10 точки.
В понеделник Турция (№15), която спечели 20,99 точки за световната ранглиста от успеха срещу Япония, среща Либия от 5:30 часа.
Япония се изправя срещу Канада в 9:00.
СНИМКИ: volleyballworld.com