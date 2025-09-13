Мика Кристенсън: Беше добро начало за нас

Капитанът и разпределител на мъжкия национален отбор на САЩ Мика Кристенсън сподели след лесната победа над Колумбия с 3:0 гейма в първия си мач на Световното първенство във Филипините, че това е било едно добро начало за тях.

"Мисля, че беше добро начало за нас. Това беше първи мач за много от нашите момчета на Световно първенство и мисля, че нямахме много върхове и спадове в играта ни. Колумбия имаше някои добри моменти по време на мача, но показахме известна зрялост и се справихме с тях", коментира Кристенсън след срещата.

