Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мика Кристенсън: Беше добро начало за нас

Мика Кристенсън: Беше добро начало за нас

  • 13 сеп 2025 | 15:16
  • 520
  • 0
Мика Кристенсън: Беше добро начало за нас

Капитанът и разпределител на мъжкия национален отбор на САЩ Мика Кристенсън сподели след лесната победа над Колумбия с 3:0 гейма в първия си мач на Световното първенство във Филипините, че това е било едно добро начало за тях.

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП
САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

"Мисля, че беше добро начало за нас. Това беше първи мач за много от нашите момчета на Световно първенство и мисля, че нямахме много върхове и спадове в играта ни. Колумбия имаше някои добри моменти по време на мача, но показахме известна зрялост и се справихме с тях", коментира Кристенсън след срещата.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Михал Винярски: Днес не беше нашият ден

Михал Винярски: Днес не беше нашият ден

  • 13 сеп 2025 | 15:41
  • 727
  • 1
Георг Гроцер: България свърши чудесна работа! Първият гейм бе решаващ

Георг Гроцер: България свърши чудесна работа! Първият гейм бе решаващ

  • 13 сеп 2025 | 15:37
  • 876
  • 0
Адис Лагумджия: Невероятно е! Всички бяха срещу нас, но тази победа е една малка награда за нас

Адис Лагумджия: Невероятно е! Всички бяха срещу нас, но тази победа е една малка награда за нас

  • 13 сеп 2025 | 15:19
  • 698
  • 0
Алекс Николов: Турнирът едва сега започва! Само след 2 дни играем срещу много силния отбор на Словения

Алекс Николов: Турнирът едва сега започва! Само след 2 дни играем срещу много силния отбор на Словения

  • 13 сеп 2025 | 15:09
  • 3098
  • 3
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 6764
  • 1
България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на СП

България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на СП

  • 13 сеп 2025 | 14:33
  • 3157
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 38560
  • 38
Веласкес: Най-важното е къде ще се намираме в края на сезона

Веласкес: Най-важното е къде ще се намираме в края на сезона

  • 13 сеп 2025 | 16:18
  • 3937
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 6764
  • 1
Субименди избухна за убедителен успех nа Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

Субименди избухна за убедителен успех nа Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

  • 13 сеп 2025 | 16:28
  • 6819
  • 19
11-те на Спартак (Варна) и Арда, двама дебютанти в състава на "соколите"

11-те на Спартак (Варна) и Арда, двама дебютанти в състава на "соколите"

  • 13 сеп 2025 | 16:39
  • 17
  • 0
Съставите на Сосиедад и Реал Мадрид

Съставите на Сосиедад и Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 16:07
  • 1286
  • 0