  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

  • 13 сеп 2025 | 09:52
САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

Волейболистите от националния отбор на САЩ постигнаха лесна победа на старта на Световното първенство във Филипините.

Американците се наложиха категорично над Колумбия с 3:0 (25:20, 25:21, 25:14) в първия мач от Група D, който се игра пред 2743 зрители в зала “SM Mall of Asia Arena” в Манила.

Ийтън Чамплин бе най-резултатен за САЩ със 17 точки (3 аса, 2 блока).

Габи Гарсия добави още 12 точки (4 аса).

Джордан Юърт се отличи със 11 точки (1 блок).

Мигел Амаранто реализира 11 точки за Колумбия.

В следващия втори кръг САЩ среща Португалия в понеделник от 16:00 часа.

Колумбия излиза срещу Куба от 5:00 часа.

СНИМКИ: volleyballworld.com

