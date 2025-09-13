Популярни
Йоел Ромеро унищожи съперника си с брутален нокаут в своя дебют в BKFC

  • 13 сеп 2025 | 13:42
  • 491
  • 0
Йоел Ромеро продължава да нокаутира хора на 48-годишна възраст, а сега го прави и без ръкавици.

Кубинецът се изправи срещу Тео Дукас в основния двубой на BKFC 80 в петък вечер в „Seminole Hard Rock“ в Холивуд, Флорида. Многократният претендент за титлата в UFC направи своя дългоочакван дебют в организацията и във втория рунд показа защо все още е един от най-опасните мъже в бойните спортове, като нанесе три брутални нокдауна на своя опонент. След като Дукас се озова на земята за трети път, реферът видя достатъчно, за да прекрати битката.

Вижте всички нокдауни на Ромеро от втория рунд, включително и финалния удар, който сложи край на мача, във видеото по-долу.

След раздялата си с UFC Ромеро спечели и четирите си двубоя в бойните спортове. Бившият национал по борба на Куба записа победа в PFL над Тиаго Сантос, а след това постигна две победи с нокаут за "Dirty Boxing".

Йоел Ромеро с втори пореден нокаут в “Dirty Boxing”
Йоел Ромеро с втори пореден нокаут в “Dirty Boxing”
