Италия обяви състава си за Световното в последния момент

Действащият шампион Италия обяви официално състава си за Световното първенство за мъже в последния възможен момент.
Нови лоши новини и сериозни проблеми за Италия и Де Джорджи
Селекционерът на "Скуадра адзура" Фердинандо Де Джорджи направи последна промяна като включи центърът Джовани Гарджуло вместо Симоне Сангуинети, който бе взет за последната част на подготовката в Япония преди Мондиала въпреки травмата, която бе получил на лагера в Торино.
Италия е в предварителна Група F на шампионата на планетата заедно с отборите на Алжир, Украйна и Белгия. "Адзурите" ще започнат защитата на титлата си срещу Алжир утре (14 септември) от 16,30 часа българско време.
Съставът на Италия за Световното първенство за мъже във Филипините:
Разпределители:
Симоне Джанели
Рикардо Сбертоли
Диагонали:
Камил Рихлицки
Юри Романо
Посрещачи:
Матиа Ботоло
Алесандро Микиелето
Лука Поро
Франческо Сани
Центрове:
Джанлука Галаси
Симоне Анцани
Роберто Русо
Джовани Гарджуло
Либера:
Фабио Балазо
Доменико Паче.