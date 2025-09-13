Италия обяви състава си за Световното в последния момент

Действащият шампион Италия обяви официално състава си за Световното първенство за мъже в последния възможен момент.

Нови лоши новини и сериозни проблеми за Италия и Де Джорджи

Селекционерът на "Скуадра адзура" Фердинандо Де Джорджи направи последна промяна като включи центърът Джовани Гарджуло вместо Симоне Сангуинети, който бе взет за последната част на подготовката в Япония преди Мондиала въпреки травмата, която бе получил на лагера в Торино.

Италия е в предварителна Група F на шампионата на планетата заедно с отборите на Алжир, Украйна и Белгия. "Адзурите" ще започнат защитата на титлата си срещу Алжир утре (14 септември) от 16,30 часа българско време.

Съставът на Италия за Световното първенство за мъже във Филипините:

Разпределители:

Симоне Джанели

Рикардо Сбертоли

Диагонали:

Камил Рихлицки

Юри Романо

Посрещачи:

Матиа Ботоло

Алесандро Микиелето

Лука Поро

Франческо Сани

Центрове:

Джанлука Галаси

Симоне Анцани

Роберто Русо

Джовани Гарджуло

Либера:

Фабио Балазо

Доменико Паче.