Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Португалия сюрпризира Куба на Мондиал 2025

Португалия сюрпризира Куба на Мондиал 2025

  • 13 сеп 2025 | 12:49
  • 316
  • 0
Португалия сюрпризира Куба на Мондиал 2025

Мъжкият национален отбор на Португалия стартира с малко изненадваща победа участието си на Световното първенство във Филипините. Воденият от Жоао Жозе тим обърна и надигра силния отбор на Куба с 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:19) в първия си мач от Група С на Мондиала, игран тази сутрин пред около 3000 зрители в залата на "SM Mall of Asia" в Пасай Сити.

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП
САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

Във втората си среща от групата Португалия ще играе със САЩ, които по-рано днес биха категорично Колумбия с 3:0 гейма, докато Куба ще излезе срещу колумбийците. Двубоите са във вторник (16 септември) съответно от 16,00 и 05,00 часа българско време.

Най-полезен за Португалия стана Нуно Маркеш с 19 точки (2 блока и 2 аса) за победата. Филип Чветичанин (4 блока) и Жозе Пинто (3 блока) добавиха по 14 точки за успеха.

За тима на Куба Марлон Янт също реализира 19 точки (2 блока и 2 аса). Хосе Исраел Масо (1 блок и 2 аса) и капитанът Мигел Анхел Лопес се отчетоха с 12 и 11 точки, но и това не помогна за победата.

КУБА - ПОРТУГАЛИЯ 1:3 (25:20, 22:25, 19:25, 19:25)

КУБА: Кристиан Тондайк 6, Хосе Исраел Масо 12, Мигел Анхел Лопес 11, Марлон Янт 19, Хавиер Консепсион 5, Робертланди Симон 6 - Йондер Гарсия-либеро (Осниел Мергарехо 1, Хулио Гомес, Йордан Бисет 1, Хосе Мигел Гутиерес, Давид Фиел 1)

Старши треньор: ХЕСУС АНХЕЛ ЛОПЕС

ПОРТУГАЛИЯ: Мигел Тавареш 3, Жозе Пинто 14, Нуно Маркеш 19, Лоуренсо Мартинс 7, Филип Чветичанин 14, Келтон Тавареш 7 - Иво Касаш-либеро (Гонсало Соуса-либеро)

Старши треньор: ЖОАО ЖОЗЕ.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

  • 13 сеп 2025 | 09:52
  • 828
  • 0
България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 11495
  • 13
Световното първенство през погледа на Николай Иванов

Световното първенство през погледа на Николай Иванов

  • 12 сеп 2025 | 16:04
  • 2788
  • 6
Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

  • 12 сеп 2025 | 15:53
  • 2262
  • 0
Тунис на Камило Плачи започна с победа над Филипините на Световното

Тунис на Камило Плачи започна с победа над Филипините на Световното

  • 12 сеп 2025 | 15:52
  • 777
  • 0
Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

  • 11 сеп 2025 | 18:31
  • 1521
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

СП: България 1:0 Германия! 40 точки трябваха на националите, за да спечелят първата част

СП: България 1:0 Германия! 40 точки трябваха на националите, за да спечелят първата част

  • 13 сеп 2025 | 13:14
  • 9467
  • 14
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 16036
  • 28
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 5729
  • 2
ЦСКА 1948 взе бивш младежки национал на Германия

ЦСКА 1948 взе бивш младежки национал на Германия

  • 13 сеп 2025 | 10:50
  • 3837
  • 5
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 4071
  • 5
Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

  • 13 сеп 2025 | 06:25
  • 6975
  • 3