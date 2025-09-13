Португалия сюрпризира Куба на Мондиал 2025

Мъжкият национален отбор на Португалия стартира с малко изненадваща победа участието си на Световното първенство във Филипините. Воденият от Жоао Жозе тим обърна и надигра силния отбор на Куба с 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:19) в първия си мач от Група С на Мондиала, игран тази сутрин пред около 3000 зрители в залата на "SM Mall of Asia" в Пасай Сити.

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

Във втората си среща от групата Португалия ще играе със САЩ, които по-рано днес биха категорично Колумбия с 3:0 гейма, докато Куба ще излезе срещу колумбийците. Двубоите са във вторник (16 септември) съответно от 16,00 и 05,00 часа българско време.

Най-полезен за Португалия стана Нуно Маркеш с 19 точки (2 блока и 2 аса) за победата. Филип Чветичанин (4 блока) и Жозе Пинто (3 блока) добавиха по 14 точки за успеха.

За тима на Куба Марлон Янт също реализира 19 точки (2 блока и 2 аса). Хосе Исраел Масо (1 блок и 2 аса) и капитанът Мигел Анхел Лопес се отчетоха с 12 и 11 точки, но и това не помогна за победата.

КУБА - ПОРТУГАЛИЯ 1:3 (25:20, 22:25, 19:25, 19:25)

КУБА: Кристиан Тондайк 6, Хосе Исраел Масо 12, Мигел Анхел Лопес 11, Марлон Янт 19, Хавиер Консепсион 5, Робертланди Симон 6 - Йондер Гарсия-либеро (Осниел Мергарехо 1, Хулио Гомес, Йордан Бисет 1, Хосе Мигел Гутиерес, Давид Фиел 1)

Старши треньор: ХЕСУС АНХЕЛ ЛОПЕС

ПОРТУГАЛИЯ: Мигел Тавареш 3, Жозе Пинто 14, Нуно Маркеш 19, Лоуренсо Мартинс 7, Филип Чветичанин 14, Келтон Тавареш 7 - Иво Касаш-либеро (Гонсало Соуса-либеро)

Старши треньор: ЖОАО ЖОЗЕ.

Снимки: en.volleyballworld.com