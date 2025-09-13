Кристиян Минковски: Голям резерв за българските плувци е мотивацията

Националният отбор по плуване провежда ежегодния си лагер през месец септември на високопланинската база Белмекен.

Мениджърът на националния отбор по плуване Кристиян Минковски е доволен като цяло от представянето на българските плувци след първите два цикъла на годината, и заяви че много голям резерв за българските плувци е мотивацията, както в тренировъчния процес така и по време на състезания, като БФПС е насочила усилията си в тази посока.

За предстоящото Европейско първенство на малък басейн в Люблин (Полша) от 2 до 7 декември, Минковски заяви, че очаква финали, полуфинали и лични постижения.

Най-добрият ни плувец Петър Мицин е доволен от 2025г, преди състезания той заяви, че изключва всички разсейващи фактори и изцяло се концентрира върху предстоящите състезания, той добави, че е много доволен от подкрепата на БФПС и има отлични отношения с ръководството.

Личният треньор на Мицин – Николай Вакареев, каза че той е много подводната част при провеждане на състезателно плуване на салтата, което е негов плюс и се надява, че на това Европейско първенство, той ще плува много добре и ще има добро класиране.

Автор: Георги Чобанов