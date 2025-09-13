Либия изненада Канада, но само за един гейм

Волейболистите от националния отбор на Либия изненадаха Канада, но само в първия гейм на двубоя от Световното първенство по волейбол във Филипините.

“Кленовите листа” победиха Либия с 3:1 (22:25, 25:20, 25:12, 29:27), но не стигнаха лесно до успеха при 2820 зрители в зала “Smart Araneta Coliseum” в среща от Група G.

Шарън Върнан-Еванс заби 22 точки (3 аса, 3 блок).

Никълъс Хоуг добави 20 точки (4 аса, 1 блок).

Диагоналът на Модена Ахмед Икбари бе най-резултатен за Либия със 17 точки (1 ас, 1 блок).

Мохамед Икари също реализира 17 точки (1 ас).

В понеделник Либия среща Турция от 5:30 часа.

Канада излиза срещу Япония от 9:00 часа.

СНИМКИ: volleyballworld.com