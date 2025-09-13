Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Либия изненада Канада, но само за един гейм

Либия изненада Канада, но само за един гейм

  • 13 сеп 2025 | 10:11
  • 143
  • 0
Либия изненада Канада, но само за един гейм

Волейболистите от националния отбор на Либия изненадаха Канада, но само в първия гейм на двубоя от Световното първенство по волейбол във Филипините.

“Кленовите листа” победиха Либия с 3:1 (22:25, 25:20, 25:12, 29:27), но не стигнаха лесно до успеха при 2820 зрители в зала “Smart Araneta Coliseum” в среща от Група G.

Шарън Върнан-Еванс заби 22 точки (3 аса, 3 блок).

Никълъс Хоуг добави 20 точки (4 аса, 1 блок).

Диагоналът на Модена Ахмед Икбари бе най-резултатен за Либия със 17 точки (1 ас, 1 блок).

Мохамед Икари също реализира 17 точки (1 ас).

В понеделник Либия среща Турция от 5:30 часа.

Канада излиза срещу Япония от 9:00 часа.

СНИМКИ: volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

  • 13 сеп 2025 | 09:52
  • 251
  • 0
България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 7236
  • 3
Световното първенство през погледа на Николай Иванов

Световното първенство през погледа на Николай Иванов

  • 12 сеп 2025 | 16:04
  • 2595
  • 6
Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

  • 12 сеп 2025 | 15:53
  • 2139
  • 0
Тунис на Камило Плачи започна с победа над Филипините на Световното

Тунис на Камило Плачи започна с победа над Филипините на Световното

  • 12 сеп 2025 | 15:52
  • 723
  • 0
Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

  • 11 сеп 2025 | 18:31
  • 1470
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 7236
  • 3
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 8552
  • 11
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 2985
  • 1
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 1832
  • 1
Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

  • 13 сеп 2025 | 06:25
  • 5277
  • 2
Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  • 12 сеп 2025 | 22:13
  • 42148
  • 46