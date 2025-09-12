Мойс хвали формата на Грийлиш: Това е само началото

Наградата за футболист на месеца в Премиър лийг е само началото за Джак Грийлиш, който може да даде много повече на Евертън, заяви мениджърът на тима Дейвид Мойс. Халфът започна отлично престоя си под наем при "карамелите” и само за два мача като титуляр записа четири асистенции.

"Много се радвам за него. Наградата е голяма привилегия и всички виждаме, че той се завърна на предишното си ниво", заяви Мойс.

“Представянето му не зависи от мен, а от самия него. Джак тренира, грижи се за тялото си и полага много труд. Има правилната настройка за игра и виждате, че резултатите вече се виждат не само на терена, а и в статистиката. Той умее да прави разлика и смятам, че това е само началото за Джак", каза още мениджърът на Евертън.

"Той е мотивиран и да се завърне в националния отбор. Аз обаче не селектирам състава на Англия и се радвам за това, защото изборът там е труден. Направиха силен мач със Сърбия. Джак трябва да продължава по този начин, за да намери място в този отбор", завърши Мойс.

Снимки: Gettyimages