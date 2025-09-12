Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Мойс хвали формата на Грийлиш: Това е само началото

Мойс хвали формата на Грийлиш: Това е само началото

  • 12 сеп 2025 | 21:25
  • 328
  • 0
Мойс хвали формата на Грийлиш: Това е само началото

Наградата за футболист на месеца в Премиър лийг е само началото за Джак Грийлиш, който може да даде много повече на Евертън, заяви мениджърът на тима Дейвид Мойс. Халфът започна отлично престоя си под наем при "карамелите” и само за два мача като титуляр записа четири асистенции. 

"Много се радвам за него. Наградата е голяма привилегия и всички виждаме, че той се завърна на предишното си ниво", заяви Мойс.

Възроденият Грийлиш взе награда за силната си форма
Възроденият Грийлиш взе награда за силната си форма

“Представянето му не зависи от мен, а от самия него. Джак тренира, грижи се за тялото си и полага много труд. Има правилната настройка за игра и виждате, че резултатите вече се виждат не само на терена, а и в статистиката. Той умее да прави разлика и смятам, че това е само началото за Джак", каза още мениджърът на Евертън. 

"Той е мотивиран и да се завърне в националния отбор. Аз обаче не селектирам състава на Англия и се радвам за това, защото изборът там е труден. Направиха силен мач със Сърбия. Джак трябва да продължава по този начин, за да намери място в този отбор", завърши Мойс. 

Снимки: Gettyimages

