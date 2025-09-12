Мениджърът на Тотнъм: Напусналият президент е положил основите за бъдещето

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк призна, че не е очаквал напускането на Даниел Леви, но оцени като отлични основите, положени от бившия президент на лондонския клуб. Леви се оттегли през миналата седмица, след като беше поканен да освободи поста, който заемаше от 2001 година насам, от мажоритарните собственици ЕНИК.

Това беше много изненадващ ход, предвид дългогодишния престой на Леви в клуба, а Франк посочи някои от най-големите проекти, ръководени от 63-годишния бивш президент - модерната тренировъчна база "Хотспър Уей", както и "Тотнъм Хотспър Стейдиъм".

"Не смятам, че някой го е очаквал, но решението е взето и ние продължаваме напред. Даниел заслужава огромни похвали. Той е тук от 24 години, сигурно е един от най-дългогодишните ръководители на клуб в Премиър лийг. Нещата, които е изградил, а и успехът, от който е бил огромна част, наистина не могат да бъдат описани по достойнство. Това са много големи неща, които са положили основите за бъдещето. Имаме фантастична тренировъчна база и стадион от световна класа", коментира специалистът, цитиран от БТА.

Датчанинът разкри, че е говорил с Леви, за да се сбогува след напускането му, но потвърди ангажимента си към мажоритарните собственици ЕНИК, които желаят да постигнат нови успехи начело на Тотнъм.

"Шпорите" ще са без Доминик Соланке (контузия в глезена) преди съботното дерби срещу Уест Хам.

