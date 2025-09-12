Марк-Андре Фльори подписа с Питсбърг за един прощален мач в НХЛ

Легендарният вратар Марк-Андре Фльори подписа договор със своя първи отбор в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Питсбърг Пенгуинс. Контрактът на Фльори с Питсбърг е със статута на професионален пробен договор.

Фльори ще се присъедини към състава на Пингвините за приятелския мач с Кълъмбъс Блу Джакатс на 27 септември, а ден по-рано ще проведе и тренировка с отбора. Идеята на този договор е Фльори да завърши своята кариера с отбора, с който постигна своите най-големи успехи.

Канадецът беше изтеглен от Питсбърг под №1 в драфта на НХЛ през 2003 година. С Пингвините Фльори спечели три пъти купа „Стенли“ (2009, 2016 и 2017) преди да премине в състава на Вегас Голдън Найтс за дебюта на Златните рицари в НХЛ през сезон 2017-18. Впоследствие канадецът игра още за Чикаго Блекхоус, а за последно носи екипа на Минесота Уайлд преди да сложи край на своята професионална кариера в края на сезон 2024-25.

Снимки: Gettyimages