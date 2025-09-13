Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Реал Сосиедад и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на Ла Лига на стадион "Реале Арена" днес от 17:15 часа. Двубоят ще бъде ръководен от опитния рефер Хесус Хил Мансано. Това е важен мач за баските, които търсят първата си победа в първенството, докато "белите" се стремят да запазят перфектния си старт в кампанията.

Реал Мадрид заема първото място в класирането с максималните 9 точки от първите три кръга, като отборът е отбелязал 6 гола и е допуснал само един.



Реал Сосиедад се намира в опасната зона - на 17-та позиция с едва 2 точки, резултат от две равенства и една загуба. Баските са вкарали 3 гола, но са допуснали 4.

Реал Сосиедад преминава през труден период, като няма победа в последните си пет мача. В Ла Лига баските записаха две равенства - 1:1 срещу Валенсия и 2:2 срещу Еспаньол, преди да загубят с 0:1 от новака Овиедо.



Реал Мадрид е в серия от четири последователни победи. "Белите" надвиха Осасуна с 1:0, Овиедо с 3:0 и Майорка с 2:1 в Ла Лига.

Реал Мадрид доминира в последните пет срещи срещу Реал Сосиедад, като е спечелил четири от тях. Последният двубой между двата отбора се състоя на 24 май 2025 г. на "Сантиаго Бернабеу", където домакините победиха с 2:0 с два гола на Килиан Мбапе (38' и 83').



Преди това, на 1 април 2025 г., съперниците изиграха зрелищен мач за Купата на краля, завършил 4:4 след продължения, като Реал Мадрид се класира с общ резултат 5:4.

Андер Баренечеа е основна фигура в атаката на Реал Сосиедад този сезон. 23-годишният нападател вече има един гол в първенството, отбелязан в мача срещу Еспаньол. Баренечеа е изиграл всичките три мача като титуляр, с общо 293 минути на терена. Срещу Реал Мадрид Баренечеа има смесени изяви - отбеляза гол в полуфинала за Купата на краля, но в последния им сблъсък в Ла Лига получи само 21 минути игрово време. Интересно е, че в петте си мача срещу "белите", той е отправил общо 5 удара, от които 2 точни, и има един гол.



Килиан Мбапе е безспорната звезда на Реал Мадрид, с 3 гола в първите си три мача в Ла Лига. Французинът е особено опасен срещу Реал Сосиедад, като в последния им двубой отбеляза два гола. В трите си срещи срещу баските Мбапе има общо 3 гола, включително един от дузпа, и е отправил впечатляващите 13 удара, от които 7 точни.

Снимки: Gettyimages