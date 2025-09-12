Камелия Дунавска организира първия по рода си гимнастически турнир у нас

Световната и европейска шампионка с ансамбъла от първенствата във Варна през 1987 г. и в Хелзинки през 1988 г. Камелия Дунавска и нейният клуб КИС Дунавска, заедно с Българската федерация по естетическа групова гимнастика, организират първия у нас съвместен турнир по художествена и естетическа гимнастика – „Златните момичета – вчера, днес и завинаги“ и купа „Самелион“. Надпреварата ще се проведе от 17 до 19 октомври в Самоков и ще бъде генерална репетиция за Световното първенство по естетическа гимнастика, на което градът ще бъде домакин от 26 до 30 ноември.

Утре организаторите ще проведат специална среща-презентация, на която присъстващите ще бъдат запознати с красотата, философията и посланието на този спорт.

„Естетическата групова гимнастика и художествената са много близки. Това е нещо като художествена гимнастика, но в група и без уреди. Тя е по-атрактивна и е по-голямо предизвикателство за мен като треньор. За първи път в Самоков ще се проведе паралелен турнир по художествена и естетическа гимнастика. Смятам, че ще бъде много интересно. Това ще бъде една генерална репетиция за световното първенство по естетическа групова гимнастика през ноември, отново в Самоков“, сподели пред БНР основателят на Клуб по изкуство и спорт Дунавска – Камелия Дунавска.



„Поканили сме всички „Златни момичета“. Миналата година наградихме част от тях, тази година ще продължим. Искаме преди всичко да отдадем заслуженото. Хубаво е младите деца, които започват с този спорт, да познават миналото и историята, да се срещнат със световните шампиони на България. Смятам, че това ще бъде много мотивиращо. В програмата включихме и семинар, който ще бъде воден от треньорката, създала световните ни шампионки по естетическа гимнастика – Кристина Ташева“, добави Дунавска.



„Очаквам за турнира да пристигне и сестра ми. Засега не ми е потвърдила, защото графикът ѝ е много натоварен. Правим всичко възможно да я привлечем, въпреки че отдавна вече не се занимава с художествена гимнастика. Смятам, че тя е изключителен специалист и всеки, който се докосне до работата ѝ, ще остане впечатлен“, каза още Камелия.

„Златното момиче“, което в момента е старши треньор на американския ансамбъл по художествена гимнастика, коментира и представянето им на Световното първенство в Рио де Жанейро:

„Дълго време ми отне да направя сериозен анализ. Като цяло не мога да бъда недоволна. Целта беше да изберем предимно млади момичета, за да имаме достатъчно време да изградим силен тим за Олимпийските игри. Въпреки грешките, момичетата показаха сериозна заявка пред света, че са млад и талантлив отбор. Те видяха и двете страни на медала – направиха много слабо изиграване на съчетанието с ленти, но се представиха отлично на смесената композиция, където резултатът е много добър. Смятам, че това ще ги мотивира. Следващата седмица заминавам за САЩ, за да подготвим новите композиции, а после се връщам за турнира в Самоков, защото такова събитие не може да мине без моето присъствие“, завърши Камелия Дунавска.