  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Алонсо с изненадващ избор за най-доброто си състезание във Формула 1

Алонсо с изненадващ избор за най-доброто си състезание във Формула 1

  • 12 сеп 2025 | 18:27
  • 635
  • 0

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо направи изненадващ избор за своето най-доброто състезание, посочвайки надпревара, в която той дори не стигна до финала.

Испанецът говори пред един от партньорите на отбора на Астън Мартин, когато беше помолен да посочи кое според него е най-доброто му състезание във Формула 1. Изненадващо той не избра една от легендарните си победи като тази във Валенсия през 2012 година, а посочи Гран При на Малайзия през 2010 година.

Тогава Алонсо трябваше да стартира от дъното на топ 20, след като Ферари направи стратегическа грешка в мократа квалификация на „Сепанг“. В самото състезание испанецът беше застигнат от проблеми в скоростната кутия и съединителя, но въпреки тях се движеше в зоната на точките до отпадането си с повреда в двигателя малко преди финала.

„Има много състезания, а които хората може би не знаят. Говоря за Малайзия през 2010, когато имах проблем с превключването на предавките. Скоростната кутия беше счупена, наполовина счупена, съединителят също правеше проблеми – при качването на предавките нямаше проблем, но при свалянето им имаше.

„Горе-долу в средата на състезанието аз опитах да сваля от седма на втора предавка за първия завой, но стигнах само до пета. Загубих време и още в следващия завой осъзнах какъв е проблемът.

„В отчаянието ми аз пробвах да подавам леко газ при свалянето на предавките, иначе трябваше да паркирам колата в същата обиколка. С натискането на газта предавките се сваляха без проблем, затова в следващия завой аз натиснах газта четири пъти и свалих четири предавки.

„Попитах отбора дали това, което правя е правилно, или не и дали така няма да счупя скоростната кутия за една обиколка. Отвърнаха ми да продължа и ми казаха, че скоростната кутия ще издържи.

„Направих около 30 обиколки по този начин – при качването на предавките нямаше проблеми, но при свалянето аз трябваше да натискам едновременно спирачките и газта. Трябваше да синхронизирам свалянето на предавките с натискането на педала на газта, за да свалям толкова предавки, колкото ми трябваха.

„След състезанието инженерите се чудеха как толкова бързо съм намерил това решение, за само 13-14 секунди. Отговорих им, че мразя да губя и да отпадам, че ще направя всичко възможно преди да паркирам колата.

„Състезанието му беше напълно анонимно, никой няма да го запомни, но енергията и концентрацията, които ми трябваха в това състезание, както и инстинктивното намиране на решение за проблем, който дори не беше тестван, мисля, че прави това състезание паметно“, заяви Алонсо.

Снимки: Gettyimages

