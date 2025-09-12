Хюлкенберг сравни съотборника си Бортолето с принтер

Нико Хюлкенберг отправи интересен комплимент към своя съотборник в отбора на Заубер Габриел Бортолето, сравнявайки бразилеца с принтер, чието мастило никога на свършва. Този коментар на Хюлкенберг идва на фона на подобряващото се представяне на Бортолето в неговия дебютен сезон във Формула 1.

По ирония на съдбата този възход в представянето на Бортолето веднага след като Хюлкенберг завоюва своя първи подиум във Формула 1 в Гран При на Великобритания. От състезанието на „Силвърстоун“ насам германецът няма спечелена нито едно точка, докато Бортолето има 14, след като влезе в десетката в Белгия, Унгария и Италия.

„Той просто върши наистина добра работа – каза Хюлкенберг за Бортолето. – Той е машина. Той прави обиколки като принтер, на който никога не му свършва мастилото. Наистина е впечатляващо.



„Всички виждате какъв е той и как кара. Сравнително рядко допуска грешки, като се има предвид, че е новобранец. Постига времената си сравнително комфортно, така че цялостното му представяне е много добро. Той е силен.



„Има много какво да учи, както е при всеки новобранец в първата му година, много какво да възприеме и осмисли. Мога да кажа единствено, че той е пилот за бъдещето“, добави още германецът.

