  2. Волейбол
  Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

  • 12 сеп 2025 | 15:53
Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

Националният отбор на Тунис, който е воден от бившия селекционер на България Камило Плачи, стартира с разгромна победа на Световното първенство за мъже във Филипините.

Отборът на бивш селекционер на България открива Световното в Манила
Отборът на бивш селекционер на България открива Световното в Манила

Момчетата на Плачи биха повече от категорично домакините от Филипините с 3:0 (25:13, 25:17, 25:23) в откриващия мач на Мондиала, който е от Група А, игран този следобед в пълната с близо 10 000 зрители зала на "SM Mall of Asia" в Пасай Сити.

Във вторите си срещи от групата Тунис ще играе срещу Иран, а домакините ще излязат срещу Египет. Двубоите са във вторник (16 септември) от 08,30 и 12,30 часа българско време.

Най-полезен за Тунис стана Усама Бен Ромдане със 17 точки (2 блока) за победата. Ахмед Кади, Елиес Карамосли и Али Бонгуй добавиха по 9 точки за успеха.

За домакините от Филипините над всички бе капитанът Брайън Багунас със страхотните 23 точки (1 блок и 2 аса), но и това не бе достатъчно.

Снимки: en.volleyballworld.com

