Отборът на бивш селекционер на България открива Световното в Манила

Откриващият мач от Група А на Световното първенство за мъже ще противопостави домакините от Филипините срещу Тунис. Срещата е утре (12 септември) от 14,00 часа българско време в столицата Манила.

Камило Плачи пое националния отбор на Тунис! Цели си в Лос Анджелис 2028

Интересното е, че селекционер на африканския тим е добре познатият у нас Камило Плачи – бивш национален треньор на България, а след това и треньор на Хебър (Пазарджик), който от началото на тази година е начело на Тунис.

Мачът ще бъде исторически за домакините от Филипините, които за първи път ще играят на шампионат на планетата. От другата страна Тунис ще разчита на опита на Камило Плачи, като африканците имат далеч по-богата история на световни първенства - 12 участия (7-мо поредни), като най-доброто им класиране е 15-ото място на Мондиал 2006.