Макс Верстапен "сглоби" своя перфектен пилот във Формула 1

  • 12 сеп 2025 | 14:35
  • 737
  • 0

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен „сглоби“ своя идеален пилот във Формула 1 от настоящите състезатели в световния шампионат, но при условието, че не може да посочва себе си в нито една от категориите.

Нидерландецът стори това по време на свое интервю за испанското издание Mundo Deportivo. Това, може би, обяснява и защо в четири от шестте категории Верстапен посочи двукратния световен първенец Фернандо Алонсо. В другите две той избра пилотът на Ферари Шарл Леклер.

Верстапен заложи на Леклер в категориите „квалификация“ и „изпреварване“. В същото време в категориите „манталитет“, „интелект“, „защита“ и „борба“ изборът на Верстапен беше категоричен – Алонсо.

Интересното е, че в нито една от категориите пилотът на Ред Бул не избра най-успешният пилот в историята на Формула 1 – Люис Хамилтън.

Снимки: Gettyimages

