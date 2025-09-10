Популярни
SENSHI обещава екшън в открития ринг във Варна

  • 10 сеп 2025 | 16:50
  • 152
  • 0
SENSHI обещава екшън в открития ринг във Варна

SENSHI обещава екшън в ринга на открито, който се издига до ресторант „Море“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. Нетърпението на публиката нараства с наближаването Grand Prix турнира в тежка категория над 95 кг. Осем амбициозни и силни бойци ще се бият за шампионската титла на веригата. Елиминациите и полуфиналите ще бъдат подсилени с един резервен двубой и три супер битки.

Първият SENSHI Grand Prix турнир ще поднесе екшън и адреналин на 13 септември от 19:00 часа. Верните почитатели на бойните спортове, желаещи да подкрепя т българските бойци в бойната карта на събитието и да се потопят в наелектризиращата атмосфера, могат да закупят последните налични билети от Eventim.bg.

Очаквайте незабравима бойна галавечер с 16 професионални бойци от 10 държави, вдигащи градуса на настроението и гарантиращо бурни емоции край морето.

Вижте цялата бойна карта и поредност на битките в SENSHI 28 Grand Prix:

Битка №1 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

– Рис Брюденел (Англия) срещу Франческо Джая (Албания)

Битка №2 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

– Томас Бриджуотър (Нидерландия) срещу Бруно Чавес (Бразилия)

Битка №3 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

– Али Бадауи (Ливан) срещу Самед Агдеве (Турция)

Битка №4 - SENSHI Grand Prix квалификационен двубой

– Хамза Оураху (Мароко) срещу Херардо Ати (Германия)

Битка №5 - SENSHI Grand Prix резервен двубой

– Мариус Мунтеану (Румъния) срещу Декстър Суис (Нидерландия)

Битка №6 - KWU FULL CONTACT -75 кг

– Петрос Натан де Фрейтас (Бразилия) срещу Константин Стойков (България)

Битка №7 - SENSHI Grand Prix полуфинал

Битка №8 - SENSHI Grand Prix полуфинал

Битка №9 - KWU FULL CONTACT -70 кг Реванш

– Мариан Лaпушнеану (Румъния) срещу Драгомир Петров (България)

Битка №10 - KWU OPEN -95 кг

– Мигел Порто (Бразилия) срещу Валери Атанасов (България)

Битка №11 - SENSHI Grand Prix Двубой за 3-то място

Битка №12 - SENSHI Grand Prix ФИНАЛ

