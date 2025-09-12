Притежателите на места в ложите на "Ацтека" ще гледат безплатно Мондиал 2026

Притежателите на места в ложите на стадион "Ацтека" в Мексико Сити, известен още като "Естадио Банорте", ще имат безплатен достъп до мачовете от Световното първенство през 2026 година, след като постигнаха споразумение с ФИФА, съобщиха собствениците на съоръжението.

Съгласно условията на дългогодишните договорни права, притежателите на места в ложите – чиято клауза за 99 години първоначално е създадена, за да помогне за финансирането на строителството на стадиона през 1966-а, ще получат безплатен достъп до всичките пет мача, включително на откриването на турнира догодина, пише Ройтерс.

"С удоволствие обявяваме, че собствениците на места в ложите ще имат достъп и да използват своите места безплатно по време на петте мача, които ще се проведат тук. За тази цел стадионът е поел редица ангажименти и плащания към ФИФА", се казва в изявление на пресслужбата на "Естадио Банорте".

Стадионът, който ще има 90 000 места след ремонта, включва 12 500 отделни ложи. Ходът е резултат от правен спор, започнал през 2024 година на фона на опасения, че собствениците може да бъдат лишени от правото да използват местата си. Мексико ще бъде домакин на 13 мача от Световното първенство в Мексико Сити, Монтерей и Гуадалахара, докато страната се подготвя за Мондиала. Притежателите на места в ложите обаче ще трябва да се регистрират чрез специален уебсайт, като допълнителни подробности ще бъдат обявени допълнително. Миналата седмица ФИФА обяви, че динамично ценообразуване ще се прилага по време на началната фаза на продажбата на билети, като цените започват от 60 долара и варират в зависимост от търсенето.

