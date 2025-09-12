Тежък удар за Нюкасъл: две от новите попълнения с контузии

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау трябва да се справя със сериозни проблеми. След като цяло лято трябваше да отговаря на въпроси за бъдещето на Александър Исак, който бе продаден на Ливърпул в последния ден от трансферния прозорец, сега той трябва да се справя с кадрови проблеми. Новите попълнения Йоан Уиса и Джейкъб Рамзи са с контузии, а Антъни Гордън е наказан за още два мача от първенството.

Уиса е получил травма, докато беше с националния отбор на ДР Конго. Хау потвърди, че той ще пропусне утрешния мач с Уулвърхамптън. Надеждите на мениджъра са нападателят да е на линия за срещата с Барселона следващата седмица, но той може да отсъства и по-дълго. “Контузия е на коляното, но не знам повече. Ще отиде на тестове и ще види специалист”, каза Хау за него.

"Unfortunately he won't make this game. I saw him for the first time yesterday and he's feeling the effects of the injury sustained just before he came off [while on international duty]. We're going to have to see how he is."



Джейкъб Рамзи пък ще отсъства поне до следващата пауза за националните отбори през октомври: “Той получи контузия след единоборство в мача срещу Лийдс. Глезенът му бе подут на почивката и трябваше да бъде заменен. За съжаление, ще отсъства до следващата пауза за националните отбор, което е голяма загуба”.

Хау говори и за края на трансферния прозорец и отношенията си с Исак: “Беше труден трансферен прозорец, но и успешен, надявам се. Времето ще покаже. Сега се концентрираме върху футбола и няма да има повече неща, които да ни разсейват извън терена. Финансовите правила за част от бъдещето на клуба. Трябва да продаваш, за да имаш приходи. Продадохме някои играчи, които не искахме. Надявам се в бъдеще да бъдем в позиция, в която да не се налага да правим това”.

“Няма как да заменим директно Алекс (Исак). Той е напълно уникален. Важно е да не сравняваме новите нападатели с него. Всеки носи нещо, което е индивидуално. Имахме страхотни отношения с Алекс. Обичах да работя с него. Помогнахме му да се превърне в играча, който е в момента. Той ни помогна да постигнем някои невероятни неща. В момента, в който той започна да стачкува, отношенията ни се промениха. Това беше повратната точка. Комуникацията стана трудна, но няма да влизам в повече детайли”, сподели мениджърът.