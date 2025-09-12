Популярни

Титла за Йордан Николов от Балканския кръг по джет ски в Царево

  • 12 сеп 2025 | 11:13
  • 518
  • 0
Най-добрият български състезател по джет ски Йордан Николов вдигна за пореден път шампионската купа в най-силната и бърза категория GP1 на Джет ски Гран При Царево 2025.

Това е пореден голям успех за Николов, който през 2024 г. завоюва за трети път бронз от Световната купа по джет ски финалите, проведена в Патая, Тайланд.

Надпреварата в Царево от Балканския кръг предложи на публиката истински спектакъл – високи скорости, зрелищни обрати и напрегнати битки до последната секунда.

Над 50 участници от България и Румъния мериха сили в няколко категории – за деца, за жени, джетове до 230 к.с., до 300 к.с., както и в най-мощния клас GP1, където машините достигат до 500 конски сили.

В най-силната и бърза категория GP1 за пореден път вълните се преклониха пред Йордан Николов. Неговият номер 9 оглави крайното класиране след четири поредни първи места, а челната тройка бе допълнена от Валери Михалев и Йордан Иванов.

Състезателите бяха наградени на специална церемония по време на Рибния фест в Царево, където получиха отличията си сред многобройна публика и бурни аплодисменти.

Състезанието, организирано със съдействието на Община Царево, доказа, че България може да бъде домакин на спортни събития от международна класа и че родните джет ски състезатели са сред най-силните на Балканите.

