Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Теодор Цветков официално е девети в света по дистанционно ледено плуване

Теодор Цветков официално е девети в света по дистанционно ледено плуване

  • 3 яну 2026 | 21:00
  • 205
  • 0
Теодор Цветков официално е девети в света по дистанционно ледено плуване

Ултраплувецът Теодор Цветков вече е официално признат за деветия в света по дистанционно ледено плуване, след като резултатът му беше включен в класацията на Международната асоциация по ледено плуване (IISA).

На 23 декември Цветков пребори ледените води на басейна в комплекс „Дунав“ в Русе при температура под 5 градуса по Целзий. В продължение на 50 минути той изплува дистанция от 3 километра – постижение, което го нарежда сред най-добрите ледени плувци в света.

Маратонското плуване е поредният значим успех в кариерата на младия русенец и още едно силно послание, което той отправя към България и света – за опазването на водните ресурси и борбата със замърсяването на световните води с пластмаса.

„За мен водата, в която плуваме, е водата, която оставяме след себе си. Това не е просто класиране, а доказателство, че границите са много по-далеч, отколкото си мислим“, споделя трикратният рекордьор на Гинес. Той изразява и своята благодарност към спонсорите си, семейството и екипа, които неотлъчно го подкрепят във всяко предизвикателство.

Теодор Цветков е първият българин, постигнал маратонска дисциплина в ледено плуване. С началото на 2026 година го очакват нови състезания и екстремни плувания, като първият старт ще бъде поставен в Мексико.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Откриха тялото на триатлонистка, разкъсана от акула

Откриха тялото на триатлонистка, разкъсана от акула

  • 30 дек 2025 | 18:42
  • 2964
  • 1
Двама мъже са в неизвестност след коледно плуване

Двама мъже са в неизвестност след коледно плуване

  • 30 дек 2025 | 15:39
  • 3037
  • 0
Дарен Кирилов дарява наградите си “Спортист на годината“ и “Плувец №1“ в подкрепа на каузата на Фондация “Александър Русев“

Дарен Кирилов дарява наградите си “Спортист на годината“ и “Плувец №1“ в подкрепа на каузата на Фондация “Александър Русев“

  • 30 дек 2025 | 09:35
  • 1146
  • 1
Съмър Макинтош и Тадей Погачар са най-добрите спортисти на годината в анкетата на „Екип“

Съмър Макинтош и Тадей Погачар са най-добрите спортисти на годината в анкетата на „Екип“

  • 29 дек 2025 | 14:42
  • 1002
  • 1
"Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобарт

"Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобарт

  • 28 дек 2025 | 12:06
  • 909
  • 0
Яхтата „Лоукънект“ взе ранен аванс в 80-ото издание на ветроходната регата Сидни - Хобарт

Яхтата „Лоукънект“ взе ранен аванс в 80-ото издание на ветроходната регата Сидни - Хобарт

  • 26 дек 2025 | 11:25
  • 698
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 90042
  • 293
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 49051
  • 25
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 35832
  • 11
Арсенал увеличи аванса си на върха

Арсенал увеличи аванса си на върха

  • 3 яну 2026 | 21:26
  • 5552
  • 22
Еспаньол - Барселона (съставите)

Еспаньол - Барселона (съставите)

  • 3 яну 2026 | 21:00
  • 1085
  • 1
Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

  • 3 яну 2026 | 19:46
  • 5072
  • 5