Теодор Цветков официално е девети в света по дистанционно ледено плуване

Ултраплувецът Теодор Цветков вече е официално признат за деветия в света по дистанционно ледено плуване, след като резултатът му беше включен в класацията на Международната асоциация по ледено плуване (IISA).

На 23 декември Цветков пребори ледените води на басейна в комплекс „Дунав“ в Русе при температура под 5 градуса по Целзий. В продължение на 50 минути той изплува дистанция от 3 километра – постижение, което го нарежда сред най-добрите ледени плувци в света.

Маратонското плуване е поредният значим успех в кариерата на младия русенец и още едно силно послание, което той отправя към България и света – за опазването на водните ресурси и борбата със замърсяването на световните води с пластмаса.

„За мен водата, в която плуваме, е водата, която оставяме след себе си. Това не е просто класиране, а доказателство, че границите са много по-далеч, отколкото си мислим“, споделя трикратният рекордьор на Гинес. Той изразява и своята благодарност към спонсорите си, семейството и екипа, които неотлъчно го подкрепят във всяко предизвикателство.

Теодор Цветков е първият българин, постигнал маратонска дисциплина в ледено плуване. С началото на 2026 година го очакват нови състезания и екстремни плувания, като първият старт ще бъде поставен в Мексико.