  2. Водни спортове
  3. Световният шампион Миклош Дудаш вероятно е бил убит

Световният шампион Миклош Дудаш вероятно е бил убит

  • 7 яну 2026 | 11:29
  • 960
  • 0
Световният шампион Миклош Дудаш вероятно е бил убит

Световният шампион по кану-каяк Миклош Дудаш вероятно е бил убит. 34-годишният унгарски спортист беше намерен мъртъв няколко минути преди 12:30 часа в понеделник сутринта в апартамента му в 18-ти район на Будапеща.

Сигналът е бил подаден от неговата майка Клари и дългогодишната му партньорка Ивет, които се обезпокоили, след като няколко дни не успели да се свържат с него. Двете жени открили тялото в жилището, където Дудаш е живеел. Двамата с Ивет имат две деца – момиче и момче.

Първоначално полицията отхвърли версията за насилствена смърт, но ден по-късно е била направена спешна аутопсията, при която патолозите са открили следи от наранявания по тялото на починалия. Това дава основание за започване на разследване за убийство срещу неизвестен извършител.

Миклош Дудаш достигна върха на спортната си кариера на Световното първенство през 2014 година, когато спечели злато в дисциплината К-1 4х200 м. От планетарни шампионати той има още два бронзови медала (К-1 4х200 м; К-4 500 м), а от европейско – сребро (К-1 500 м) и бронз (К-4 500 м). През 2015 г. печели злато от Европейските игри в Баку, но постижението му е анулирано заради положителна допинг проба.

През 2024 година банда от шестима души нападна бащата на Дудаш на бензиностанция. 56-годишният пенсионер с увреждания получи толкова сериозни наранявания, че изпадна в кома и почина шест месеца по-късно.

