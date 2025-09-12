Популярни
  Sportal.bg
  Бойни спортове
  Затаяваме дъх за три български победи в Ливърпул днес  

  12 сеп 2025 | 10:32
Световното първенство по бокс навлиза в кулминационната си фаза. Трима българи ще се качат на ринга днес в Ливърпул в търсене на нови бляскави победи и радостни мигове.

Програмата за националите ни ще открие Семион Болдирев. 19-годишният дебютант, бронзов медалист от Световното първенство за младежи, ще опита да осигури трети медал за България от шампионата на планетата. На 1/4-финалната фаза той ще се изправи срещу фаворита на домакините Тийгън Стот. Мачът в категория до 85 килограма ще се проведе около 16:15 часа.

Във вечерната програма настъпват и битките за място на финал. 7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години Радослав Росенов ще опита да направи още една стъпка към реализиране на мечтата. В категория до 60 килограма русенецът, само на 21 години, ще боксира с бразилеца Габриел де Оливейра. Съперникът му е победител от последните три издания на Световната купа на World boxing. Полуфиналът е предвиден да започне около 21:45 часа.

Веднага след този мач на ринга ще се качи и Рами Киуан. Европейският ни шампион го очаква битка с местната надежда Калъм Мейкин. 25-годишният българин и съперникът му от Англия ще боксират за място на финал в категория до 75 килограма.

Може да проследите срещите от Световното първенство в Ливърпул пряко в ефира на РИНГ и по Voyo.

