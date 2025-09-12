Първите две поставени в схемата отпаднах в Гуадалахара

Първите две поставени в схемата отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис за жени WТА 500 на твърди кортове в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд над 1 милион долара.

Номер 1 Елизе Мертенс (Белгия) загуби от французойката Елза Жакмо (на снимката) с 6:4, 3:6, 4:6 в двубой, продължил 2:31 часа.

Мертенс допусна пробив в първия и в петия гейм на решаващия трети сет, отпадайки от надпреварата.

Номер 2 Вероника Кудерметова (Русия) отстъпи пред Виктория Хименес Касинцева (Андора) с 4:6, 2:6, след като три пъти загуби подаването си.

17-годишната Ива Йович (САЩ) също поднесе изненада, елиминирайки осмата в схемата Камила Осорио (Колумбия) с 6:4, 6:2 и да достигне за първи път в кариерата си до четвъртфинал на турнир от WТА.

A FIRST-EVER WTA 500 QUARTERFINAL 🙌



17-year-old Iva Jovic is a superstar ✨#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/fKECocq3hp — wta (@WTA) September 12, 2025

Защитаващата титлата си и поставената под номер 4 Магдалена Фрех (Полша) също продължава напред след успех над Лукреция Стефанини (Италия) с 6:1, 7:6(6) за 2:14 часа.

Back into round ✌️



Lucrezia Stefanini outlasts Stephens in a three-set battle over two days, 6-4, 4-6, 6-1.#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/NkCZV6lwnb — wta (@WTA) September 10, 2025

В друг мач от турнира колумбийката Емилиана Аранго победи австралийката Сторм Хънтър с 6:2, 6:2.

Cruising into the quarterfinals 👊



Emiliana Arango beats Hunter in straight sets 6-2, 6-2 to reach the last eight.#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/KvH0phXk48 — wta (@WTA) September 11, 2025

Номер 3 Йелена Остапенко от Латвия трябваше да се изправи срещу канадката Марина Стакушич във вечерната сесия, но срещата беше отложена.