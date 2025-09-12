Популярни
Николай Боянов: Ще е тежко

  • 12 сеп 2025 | 09:33
  • 89
  • 0

Утре, Партизан (Червен бряг) играе в град Левски с едноименния тим. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападна Трета лига.

„Тежък мач. Съперникът разчита на домакинските си мачове да печели точки. Нямат победа от началото на сезона. Със сигурност ще хвърлят всичко срещу нас за да зарадва феновете си на своя стадион. Имат опитни футболисти. Ние пък не сме губили мач от началото на сезона и ще направим възможното да се опазим от негативен резултат. Ще опитаме да спечелим. Факторът „изненада“ отпада, защото се познаваме отлично със съперника“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на Партизан.   

Снимки: Slavbulfoto

