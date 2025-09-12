Калоян Шиков и Андрея Глушкова са полуфиналисти на ITF турнира във Варна

Калоян Шиков при юношите и Андрея Глушкова при девойките се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира от категория J60 на ITF във Варна. Надпреварата се провежда при отлични условия на базата на ТК"Суперспорт".

Поставеният под №6 на сингъл при юношите Шиков разгроми на четвъртфиналите с 6:0, 6:1 №3 Лука Черамилац (Сърбия). Това е трета поредна победа за Калоян на турнира без да загуби сет. За място на финала Шиков ще играе срещу №1 в схемата Давид Попа (Румъния), който победи на четвъртфиналите с 6:2, 6:2 Станислав Косев.

Седмата в схемата при девойките Глушкова спечели на четвъртфиналите с 6:4, 5:7, 7:6(6) срещу №3 Соня Черчес (Румъния). Това е трета трисетова победа за Андрея на турнира. На полуфиналите Глушкова ще играе срещу втората поставена Лиа Белибова (Молдова).

Александра Рангелова загуби на четвъртфиналите от първата в схемата Юлия Мария Букулей (Румъния) 6:4, 1:6, 3:6.

Три българчета пък се класираха за финалите в надпреварата на двойки.

За титлата при юношите ще играят българите Калоян Шиков и Алаксандър Толев срещу Лука Черамилац (Сърбия) и Стефан Петре (Румъния).

Във финала на двойки при девойките ще играят българката Никол Нунева в тандем с Каролина Шмидова (Чехия) срещу Юлия Мария Букулей (Румъния) и Лиа Белибова (Молдова).