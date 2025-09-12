Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Калоян Шиков и Андрея Глушкова са полуфиналисти на ITF турнира във Варна

Калоян Шиков и Андрея Глушкова са полуфиналисти на ITF турнира във Варна

  • 12 сеп 2025 | 08:43
  • 188
  • 0
Калоян Шиков и Андрея Глушкова са полуфиналисти на ITF турнира във Варна

Калоян Шиков при юношите и Андрея Глушкова при девойките се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира от категория J60 на ITF във Варна. Надпреварата се провежда при отлични условия на базата на ТК"Суперспорт".

Поставеният под №6 на сингъл при юношите Шиков разгроми на четвъртфиналите с 6:0, 6:1 №3 Лука Черамилац (Сърбия). Това е трета поредна победа за Калоян на турнира без да загуби сет. За място на финала Шиков ще играе срещу №1 в схемата Давид Попа (Румъния), който победи на четвъртфиналите с 6:2, 6:2 Станислав Косев.

Седмата в схемата при девойките Глушкова спечели на четвъртфиналите с 6:4, 5:7, 7:6(6) срещу №3 Соня Черчес (Румъния). Това е трета трисетова победа за Андрея на турнира. На полуфиналите Глушкова ще играе срещу втората поставена Лиа Белибова (Молдова).

Александра Рангелова загуби на четвъртфиналите от първата в схемата Юлия Мария Букулей (Румъния) 6:4, 1:6, 3:6.

Три българчета пък се класираха за финалите в надпреварата на двойки.

За титлата при юношите ще играят българите Калоян Шиков и Алаксандър Толев срещу Лука Черамилац (Сърбия) и Стефан Петре (Румъния).

Във финала на двойки при девойките ще играят българката Никол Нунева в тандем с Каролина Шмидова (Чехия) срещу Юлия Мария Букулей (Румъния) и Лиа Белибова (Молдова).

Следвай ни:

Още от Тенис

Лиа Каратанчева достигна до полуфиналите в Букурещ

Лиа Каратанчева достигна до полуфиналите в Букурещ

  • 11 сеп 2025 | 19:22
  • 1337
  • 0
Дария Великова отпадна във втория кръг в Сърбия

Дария Великова отпадна във втория кръг в Сърбия

  • 11 сеп 2025 | 19:21
  • 579
  • 0
Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите в Сърбия

Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите в Сърбия

  • 11 сеп 2025 | 18:51
  • 762
  • 0
Над 200 мача за 3 дни в големия Мастърс в Албена

Над 200 мача за 3 дни в големия Мастърс в Албена

  • 11 сеп 2025 | 18:37
  • 715
  • 0
Джокович се мести със семейството си в Атина, прехвърля там и турнира си

Джокович се мести със семейството си в Атина, прехвърля там и турнира си

  • 11 сеп 2025 | 17:06
  • 2816
  • 1
От US Open до модния подиум: Тенисистите, които задават тенденции

От US Open до модния подиум: Тенисистите, които задават тенденции

  • 11 сеп 2025 | 15:28
  • 1879
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 1607
  • 0
Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

  • 12 сеп 2025 | 07:30
  • 1691
  • 2
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 3829
  • 3
Арда приема ЦСКА в Стара Загора

Арда приема ЦСКА в Стара Загора

  • 12 сеп 2025 | 07:48
  • 9910
  • 5
Напрежение в съблекалнята на Барселона

Напрежение в съблекалнята на Барселона

  • 12 сеп 2025 | 03:29
  • 10321
  • 2
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 7605
  • 2