  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Теодор Янков и Татиана Чушева станаха шампиони на Държавен турнир до 14 г. в Русе

Теодор Янков и Татиана Чушева станаха шампиони на Държавен турнир до 14 г. в Русе

  • 12 сеп 2025 | 08:40
  • 183
  • 0
Теодор Янков и Татиана Чушева станаха шампиони на Държавен турнир до 14 г. в Русе

Теодор Янков (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) и Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) спечелиха титлите на Държавен турнир по тенис за юноши и девойки до 14 г. в Русе. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на базата на ТК "Приста 2011".

Във финала на сингъл при юношите Теодор Янков (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) победи с 6:2, 7:5 Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив). На трето място се класираха Кирил Георгиев-Хинков (ТК "Каратанчева", гр. София) и Мартин Желев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София).

Във финала на сингъл при девойките Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) спечели с 6:4, 2:6, 6:4 срещу Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив). На трето място се класираха Радост Петкова (ТК "Кристи", гр.Дряново) и Даная Цанкова (ТК "Тенис Про", Севлиево).

Андрей Грозданов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик) и Кирил Георгиев-Хинков (ТК "Каратанчева", гр. София) станаха шампиони на двойки при юношите, а на второ място се класираха Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) и Христо Рашков (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив).

Във финала на двойки при девойките Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) се наложиха с 6:3, 6:0 над Даная Цанкова (ТК "Тенис Про", Севлиево) и Радост Петкова (ТК "Кристи", гр.Дряново).

Турнирен директор на състезанието беше Стефан Митев, а главен съдия Христомир Мицов.

