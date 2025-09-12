Популярни
  Дженоа
  2. Дженоа
  3. Капитанът на Дженоа удължи договора си

Капитанът на Дженоа удължи договора си

  • 12 сеп 2025 | 06:04
  • 151
  • 0
Капитанът на Дженоа удължи договора си

Дженоа официално обяви удължаването на договора на своя капитан и мексикански национал Йохан Васкес до юни 2028 г. Централният защитник е натрупал 108 официални мача за клуба, в които е отбелязал и шест гола.

Той се присъедини към Дженоа от Пумас през лятото на 2021 г. под наем, като трансферът беше финализиран през януари 2022 г. за обща сума от 4 милиона евро. През сезон 2022-23 г. Васкес прекара период под наем в Кремонезе, но оттогава е неизменна част от защитната линия на „грифоните“.

Този сезон Васкес беше избран за капитан и днес подписа нов договор, който ще го задържи на „Мараси“ до юни 2028 г.

Той също така има 36 мача за националния отбор на Мексико, в които е допринесъл с един гол от защитна позиция.

Дженоа отпразнува новината, като използва прякора му „La Muralla“ (Стената) с изображения в социалните мрежи, на които той полага тухли, и съобщение, отбелязващо, че поставя „още една тухла в стената“.

Снимки: Gettyimages

