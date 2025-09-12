Майк Джеймс остава в Монако

Популярни
  • 12 сеп 2025 | 04:01
Въпреки сценариите от последните дни, които предвещаваха несигурно бъдеще за него, Майк Джеймс ще продължи кариерата си в Монако, според публикация на BasketNews.

Както съобщава литовският уебсайт, американският гард се е ангажирал да остане в отбора на Василис Спанулис, въпреки интереса от други отбори от Евролигата, както и от НБА.

Припомняме, че слуховете за бъдещето му отново се засилиха, както се случи и в края на миналия сезон, когато Монако го отстрани от отбора заради извънспортен проблем. Въпреки това, изглежда, че Джеймс ще остане жител на Княжеството.

През миналия сезон 35-годишната суперзвезда поведе отбора си до финала на Евролигата, като записваше средно по 15.9 точки, 3 борби и 5.8 асистенции.

