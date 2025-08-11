Даниел Тайс: Още щях да съм в НБА, ако не беше Спанулис

Германският национал Даниел Тайс заяви, че е щял да продължи кариерата си в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, ако не е бил получил обаждане от старши треньора на Монако Василис Спанулис.

33-годишният център игра в НБА между 2017 и 2025 година, като за последно бе част от състава на Ню Орлиънс Пеликанс. В началото на февруари тази година обаче той бе изпратен в състава на Оклахома Сити Тъндър, веднага след което бе освободен.

В този момент Тайс е има предложение както от Ню Йорк Никс, така и от гръцкия Панатинайкос, но е предпочел офертата на Монако.

"Имах оферта от Панатинайкос, но вече бях говорил със Спанулис. Познавам се с него от шест-седем години. Запознахме се, докато бях на ваканция в Гърция. Срещна ни Никос Зисис, с когото бяхме съотборници. Той е най-добрият приятел на Спанулис. Бях обаче говорил и с Том Тибодо (бел. р - тогавашния старши треньор на Ню Йорк Никс). Той ме увери, че ще ме взема като застраховка, ако Мичъл Робинсън, който се завръщаше от контузия, не може да играе. Тогава си казах, че няма да имам никакви шансове лятото, ако не играя и стоя само на пейката. Затова за мен бе лесно да избера да се върна в Европа и да играя", разказа Тайс.

"Ако Спанулис все пак не ми се беше обадил, сигурно нямаше да дойда в Европа. Парите са важни, но не са единственото важно нещо. Тук под внимание са училището на децата, животът ни, всичко", каза още германецът, който говори за подкаста Euro Insiders.

"Сделките в НБА са кофти. Някой идва и ти казва: Благодаря ти за работата, но сега трябва да си ходиш. Пращаме те в Чикаго. Отиваш на медицински прегледи, след два дни се връщаш, за да си събереш шкафчето. Когато прекараш няколко години, виждаш, че за тези хора всичко е бизнес. Но когато имаш семейство, това не е толкова лесно. Играчите са като стикери на Панини. Един си харесал един, друг се нуждае от два и ги сменят", каза още германецът.

Той добави, че не вярва плановете на НБА за създаване на отделна лига в Европа, конкуриращата се с Евролигата, да се осъществят в скоро време, но изрази мнение, че сътрудничество между двете организации би било най-доброто.

"Мисля, че реализацията на НБА в Европа ще отнеме поне няколко години, а виждам, че всички са притеснени, че ще стане едва ли не утре. Бих сравнил тази идея с футболната Супер лига. Но ако Евролигата и НБА намерят начин да работят заедно, тоест вземат идеите на НБА и ги приложат в Евролигата, то това би бил най-добрият вариант", каза още Даниел Тайс.