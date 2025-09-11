Популярни
  • 11 сеп 2025 | 18:51
Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите в Сърбия

Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът, който преодоля успешно квалификациите след две победи, се наложи във втория кръг на основната схема над Тобиа Мордини (Италия) с 6:4, 6:1 за час и 34 минути.

20-годишният българин поведе с 4:2 в първия сет, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма за 6:4. Във втората част Лазаров беше повече убедителен и загуби само един гейм за крайния успех. Това е четвърта поредна победа за него, след като стартира от пресявките.

За място на полуфиналите българинът ще играе утре срещу победителя от мача между Андреа Фиорентини (Италия) и Джеръми Гшвентнер (Великобритания).

По-късно днес Михаил Иванов ще играе на четвъртфиналите в надпреварата на двойки на турнира в Сърбия. Българинът и Матиес Торес Рамис (Испания) излизат срещу Фермин Тенти (Аржентина) и Марлон Ванкан (Германия).

