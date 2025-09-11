Популярни
Над 200 мача за 3 дни в големия Мастърс в Албена

  • 11 сеп 2025 | 18:37
  • 255
  • 0
Над 200 мача за 3 дни в големия Мастърс в Албена

В началото на септември Албена се превърна в най-горещата точка за любителския тенис у нас. Слънчевото време, отличните кортове и морската атмосфера събраха над 80 участници от цялата страна, които се включиха в традиционния турнир на Interactive Tennis и Weekend Tour. Заедно с техните семейства и приятели, те превърнаха почивните в истински морски спортен празник.

Турнир с мащаб и формат от най-високо ниво

За първи път надпреварата в Албена бе от категория Мастърс, което привлече едни от най-силните играчи на ITL лигата от цяла България. В рамките на три дни се проведоха цели седем формата – от основните схеми Masters 1000 за мъже и жени, през утешителните турнири ITL125, до състезанията за начинаещи Next Gen, както и мъжки и смесени двойки. Бяха изиграни общо над 200 мача, като всеки участник имаше минимум по четири срещи – гаранция за интензивно спортуване и много емоции.

Оживлението около кортовете съвпадна и с историческия български финал между Иван Иванов и Александър Василев в юношеския US Open, така че участниците споделиха вълненията си и пред малкия екран.

Драматични битки и заслужени победи

Финалите на тенис турнира се играха в понеделник и доказаха още веднъж, че Албена има потенциал да се превърне в тенис столица на Северното Черноморие.

Мъжката схема предложи зрелищен финал между Марин Нейков и изненадата на турнира Момчил Косев. Двамата стигнаха до края с впечатляващи полуфинални победи с еднакъв резултат от 6:3, като Марин елиминира Цветан Тодоров, а Момчил надви Мартин Дамянов. След оспорван тайбрек титлата и 1000 точки за ранглистата на ITL отидоха при Нейков – 7:6 (4).

При дамите феновете станаха свидетели на класен финален сблъсък между две от най-силните участнички – Ваня Желязкова и Стефка Бончева, като Желязкова успя да надвие съперничката си.

В турнирите на двойки участието бе рекордно – цели 27 отбора се бориха за трофеите, създавайки оживление около кортовете. Победители при мъжете станаха Емил Николов и Пламен Радев, а при смесените двойки Дария Мелник и Мартин Младенов защитиха титлата си от 2024 г.

Снимка: Weekend Tour / Facebook

