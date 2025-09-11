Популярни
Градус Краус: В България има добри бойци

  • 11 сеп 2025 | 18:36
Градус Краус: В България има добри бойци

Професионалният боксьор Градус Краус ще бъде един от звездните гости на предстоящото 28-мо издание на международната бойна верига SENSHI, което ще се проведе на 13-и септември на плажа на Св. Св. Константин и Елена. Нидерландецът ще участва и в лагера на организацията, като тренировките там ще бъдат част от подготовката му за осмата му професионална среща.

Екипът ни се срещна с непобедения на профи ринга боец на Летище София преди той да излети за Варна заедно с неговия баща, треньор и ментор - легендата Алберт Краус.

Пред камерата ни 24-годишният нокаутьор сподели, че ще търси осмата си победа на 27-и септември в Шефилд, а след това се надява и на още една битка преди края на годината.

Наследникът на легендарната кикбокс фамилия сподели и амбициите си да стане световен шампион и коментира нивото на бойците на в България. Самият той е участвал в турнира купа "Странджа" и е мерил сили с няколко български бойци. Вижте цялото интервю тук:

