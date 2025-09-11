Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Монтана продължава да се готви в пълен състав

Монтана продължава да се готви в пълен състав

  • 11 сеп 2025 | 18:24
  • 278
  • 1
Монтана продължава да се готви в пълен състав

В пълен състав се готви вече волейболният отбор на Монтана. Заради участието си на Световното първенство за младежи до 21 години в Китай две от новите попълнения - 20-годишният разпределител Виктор Жеков и колумбийският посрещач Ейдер Бангера, пропуснаха старта от подготовката на отбора.

Виктор Жеков се присъедини към Монтана
Виктор Жеков се присъедини към Монтана

Зала "Огоста", в която тренира отборът, пък вече разполага с нова настилка. През лятото върху старото дюшеме бе монтиран терафлекс, като това стана възможно с помощта на БФВ.

Монтана приключи първия етап от подготовката във Вършец
Монтана приключи първия етап от подготовката във Вършец
 Александър Митков: В Монтана съм най-вече заради треньора Даниел Пеев
Александър Митков: В Монтана съм най-вече заради треньора Даниел Пеев
Следвай ни:

Още от Волейбол

Мистериозният съперник на България в група Е - Чили

Мистериозният съперник на България в група Е - Чили

  • 10 сеп 2025 | 18:11
  • 2031
  • 1
Нефтохимик си върна още един шампион - Любослав Телкийски

Нефтохимик си върна още един шампион - Любослав Телкийски

  • 10 сеп 2025 | 18:02
  • 1806
  • 6
Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига

Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 17:47
  • 809
  • 0
Димитър Маринков обяви целите на Добруджа 07 във Висшата лига

Димитър Маринков обяви целите на Добруджа 07 във Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 17:36
  • 996
  • 0
Ето регламентът и кога стартират двубоите във Висшата лига

Ето регламентът и кога стартират двубоите във Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 16:59
  • 2359
  • 0
Волейболните национали на България вече са в Манила

Волейболните национали на България вече са в Манила

  • 10 сеп 2025 | 14:56
  • 8473
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 8642
  • 15
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 2540
  • 0
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 6339
  • 7
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 32940
  • 15
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 31603
  • 41
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 12916
  • 67