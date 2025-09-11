Монтана продължава да се готви в пълен състав

В пълен състав се готви вече волейболният отбор на Монтана. Заради участието си на Световното първенство за младежи до 21 години в Китай две от новите попълнения - 20-годишният разпределител Виктор Жеков и колумбийският посрещач Ейдер Бангера, пропуснаха старта от подготовката на отбора.

Виктор Жеков се присъедини към Монтана

Зала "Огоста", в която тренира отборът, пък вече разполага с нова настилка. През лятото върху старото дюшеме бе монтиран терафлекс, като това стана възможно с помощта на БФВ.

Монтана приключи първия етап от подготовката във Вършец

Александър Митков: В Монтана съм най-вече заради треньора Даниел Пеев