Монтана продължава да се готви в пълен състав

В пълен състав се готви вече волейболният отбор на Монтана. Заради участието си на Световното първенство за младежи до 21 години в Китай две от новите попълнения - 20-годишният разпределител Виктор Жеков и колумбийският посрещач Ейдер Бангера, пропуснаха старта от подготовката на отбора.
Виктор Жеков се присъедини към Монтана
Зала "Огоста", в която тренира отборът, пък вече разполага с нова настилка. През лятото върху старото дюшеме бе монтиран терафлекс, като това стана възможно с помощта на БФВ.