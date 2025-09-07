Александър Митков: В Монтана съм най-вече заради треньора Даниел Пеев

Ще бъда щастлив и удовлетворен, ако мога да допринеса Монтана да постигне нещо по-голямо през новия сезон, коментира новото попълнение на тима от Северозапада

Легионерът Александър Митков е едно от новите попълнения в мъжкия тим на Монтана за сезон 2025/26 във волейболния ни елит. 29-годишният опитен състезател играе и като посрещач, и като диагонал.

Той се завръща у нас след доста години в чужбина, като последните три сезона се подвизава в Италия, а през изминалият шампионат бе в редиците на Гроттацолина, където през новия сезон ще се подвизава националът Георги Татаров. Митков е играл още в Турция и Франция.

В България е бил част от тима на Дея спорт (Бургас) през сезон 2018/2019.

Монтана приключи първия етап от подготовката във Вършец

Александър Митков заяви в интервю за BGvolleyball.com, че се завръща у нас заради семейството си, а в Монтана е най-вече заради треньора Даниел Пеев. Ето какво каза още опитният волейболист за новия си клуб, ситуацията в тима и очакванията за новия сезон в ефбет Супер Волей:

Вече от две седмици тренираш с Монтана, как се чувстваш?

Много добре се чувствам. Много ми харесва, всички са много мотивирани и ентусиазирани за новия сезон. Малко е по-различна конфигурацията за предстоящия шампионат, с малко по-малко отбори, но нас това не ни бърка. Важно е да имаме възможно най-добри резултати. И да се запазим здрави, защото в последните години в Монтана имаше доста здравословни проблеми. Ще се постараем да сме максимално добре подготвени за новия сезон.

Изкара доста години в чужбина. Защо се върна в България?

Връщам се в България най-вече заради семейството ми. Имаме син, който няма още две години и вече усещам нуждата да се приберем. Това е заради израстването му, детската градина и най-вече заради семейството – всички да са близо до него и да го виждат. В чужбина е доста по-трудно. Жена ми също ходи на работа. Вече иска да се връща към нормалния начин на живот. Затова трябва да намерим най-доброто решение – баланс. За мен беше много важно да съм в хубав отбор, но честно казано, най вече съм в Монтана заради треньора – Даниел Пеев.

Значи той е ключовата фигура да избереш именно Монтана?

Да, той е ключовата фигура. От доста години всеки ми казва, че ако играя в България, мястото ми е в Монтана. Че най-добре ще се разбера с него като треньор и честно казано не беше трудно решението.

Имаше ли други предложения?

Имах и от български клубове, и от чужбина, но предпочетох да си слушам инстинкта, защото досега, когато не съм го слушал, се е случвало и да съжалявам. Този път бях сигурен. Доста преди това бяхме обсъждали в семейството, когато дойде време да се приберем, къде бихме искали да отидем. С Вършец ме свързва това, че съпругата ми е от тук. Баба ми и дядо ми по бащина линия са от Лом. Така че Северозападния край ме привлича и си е моето място. И вече след като стигнахме до разбирателство с клуба, видях състава и нямаше какво да мисля.

Как те приеха момчетата?

Много добре. Има доста нови момчета и за момента се чувстваме много добре всички. Тренираме здраво, след лагера във Вършец започнахме и същинската подготовка.

Играеш и като посрещач, и като диагонал. Къде ще бъде твоята сила?

Интересен въпрос. Говорили сме с треньора, че където е налага там ще играя. Тренирам и на двете позиции за момента. Ще помагам, или ще участвам активно, не знам още за момента в хода на тренировките ще стане ясно. Но аз не съм индивидуалист. Където има нужда от мен, там ще бъда.

Очертава се да бъдеш своеобразната изненада за всеки противник…

Надявам се не за всеки мач да сменям поста си (смее се), защото не е лесно. Но каквото се очаква от мен, каквото трябва да го дам, ще го дам и на двете позиции. Най-доброто възможно. Вече се надявам и на късмет, и да сме подготвени, и най-вече да сме здрави.

Виктор Жеков се присъедини към Монтана

Как виждаш българското първенство?

В последните години върви възходящо. Хебър вдигна нивото с привличането на класни чужденци, след това всички последваха примера. Левски изгради много силен отбор със състезатели от собствената си школа, за което само адмирации. Като цяло силно първенство.

А за новия сезон? Засилва ли се конкуренцията?

Да, определено. Никога не се знае в кой момент кой от участниците ще е най-здрав и най-подготвен. Заради това и тренираме толкова много предсезонно, защото това е ключа според мен - кой ще е най-подготвен физически и психически да издържи на дългия сезон. Определено ще е интересно и се надявам да се получи добър сезон за нас.

Да завършим с твоите лични амбиции?

Ако мога да допринеса за спечелването на нещо за отбора на Монтана, ще бъда много щастлив и удовлетворен. Защото тимът на Монтана игра доста финали и се надявам, ако мога да съм полезен за това да достигнем отново до финал и за не да спечелим някой.