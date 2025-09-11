Популярни
Джокович се мести със семейството си в Атина, прехвърля там и турнира си

  • 11 сеп 2025 | 17:06
  • 1020
  • 0
Новак Джокович е един от най-големите любимци на цяла Сърбия, като и той й е отвръщал с любов, но това вече не е така, след като бе обявен за предател от президента Александър Вучич поради подкрепата за протестите в страната, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Поради тази причина Ноле е взел радикалното решение в последните седмици да напусне със семейството си Белград и да се преместят всички в Атина. Сърбинът вече е записал двете си деца - Стефан и Тара, в училище с английски език в гръцката столица, а той ще се установи с роднините си в "Глифада" - престижен квартал в южната част на града.

Нещо повече, Джокович е решил да премести тенис турнира в Белград, който на практика е негова собственост, в Атина, като това ще бъде единственият турнир до края на годината, в който 24-кратният победител от Големия шлем смята да участва. Освен ако не промени идеята си и участва в финалния "Мастърс" в Торино, за който би трябвало да се класира, тъй като в момента е трети в годишната класация на АТР.

