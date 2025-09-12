Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 1442
  • 2
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес ще се изиграят двата полуфинални мача на ЕвроБаскет 2025. И двете срещи са в Рига, където се провежда фазата на директните елиминации.

В 17:00 часа българско време световният шампион Германия се изправя срещу един от домакините на груповата фаза Финландия.

Маншафта беше безапелационен в груповата фаза, където записа 5 победи от 5 мача, а на осминафиналите се позатрудни с Португалия, но след фантастична последна четвърт елиминира иберийците. На 1/4-финалите германците се справиха със Словения, като съдийството на мача предизвика недоволството на Лука Дончич и компания.

Финландците пък сътвориха може би най-голямата сензация на турнира, изхвърляйки от надпреварата на осминафиналите един от главните фаворити за трофея Сърбия. На 1/4-финалите Лаури Марканен и компания подчиниха и тима на Грузия.

Германия и Финландия вече играха помежду си в груповата фаза и световните шампиони сразиха скандинавците, при това насред Тампере, с 91:61.

В 21:00 часа Гърция излиза срещу Турция в интригуващо балканско дерби между два от най-стабилните отбори в надпреварата дотук.

Турците спечелиха своята група с 5 победи и нито едно поражение, а “елините” също завършиха на първо място в групата си, но допуснаха една загуба - 77:80 срещу Босна и Херцеговина.

На осминафиналите Янис Адетокунбо и компания надделяха над Израел, а на 1/4-финалите взеха убедително мача си с Литва.

Турция пък имаше тежък мач срещу Швеция на осминафиналите, но все пак се измъкна, а на 1/4-финалите, далеч по-лесно, Алперен Шенген и съотборниците му надиграха Полша.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Майк Джеймс остава в Монако

Майк Джеймс остава в Монако

  • 12 сеп 2025 | 04:01
  • 1669
  • 0
Бивши играч от НБА обяви, че има тумор в мозъка

Бивши играч от НБА обяви, че има тумор в мозъка

  • 12 сеп 2025 | 01:27
  • 863
  • 0
България е на финал на Европейското по баскетбол на колички

България е на финал на Европейското по баскетбол на колички

  • 11 сеп 2025 | 21:21
  • 1322
  • 0
Звездно попълнение на Барселона: Готов съм за новия сезон, работих много това лято

Звездно попълнение на Барселона: Готов съм за новия сезон, работих много това лято

  • 11 сеп 2025 | 18:12
  • 1062
  • 0
Лоша новина за Партизан: Ключов играч под въпрос за старта на Евролигата

Лоша новина за Партизан: Ключов играч под въпрос за старта на Евролигата

  • 11 сеп 2025 | 17:38
  • 612
  • 0
Разходка със Sportal.bg из фен магазина на Партизан

Разходка със Sportal.bg из фен магазина на Партизан

  • 11 сеп 2025 | 17:00
  • 855
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 801
  • 0
Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

  • 12 сеп 2025 | 07:30
  • 704
  • 1
Арда приема ЦСКА в Стара Загора

Арда приема ЦСКА в Стара Загора

  • 12 сеп 2025 | 07:48
  • 1917
  • 1
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 15996
  • 55
Пламен Гетов търси играчи за ЦСКА в Португалия

Пламен Гетов търси играчи за ЦСКА в Португалия

  • 12 сеп 2025 | 07:59
  • 543
  • 0