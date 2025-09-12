Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес ще се изиграят двата полуфинални мача на ЕвроБаскет 2025. И двете срещи са в Рига, където се провежда фазата на директните елиминации.

В 17:00 часа българско време световният шампион Германия се изправя срещу един от домакините на груповата фаза Финландия.

Маншафта беше безапелационен в груповата фаза, където записа 5 победи от 5 мача, а на осминафиналите се позатрудни с Португалия, но след фантастична последна четвърт елиминира иберийците. На 1/4-финалите германците се справиха със Словения, като съдийството на мача предизвика недоволството на Лука Дончич и компания.

Финландците пък сътвориха може би най-голямата сензация на турнира, изхвърляйки от надпреварата на осминафиналите един от главните фаворити за трофея Сърбия. На 1/4-финалите Лаури Марканен и компания подчиниха и тима на Грузия.

Германия и Финландия вече играха помежду си в груповата фаза и световните шампиони сразиха скандинавците, при това насред Тампере, с 91:61.

В 21:00 часа Гърция излиза срещу Турция в интригуващо балканско дерби между два от най-стабилните отбори в надпреварата дотук.

Турците спечелиха своята група с 5 победи и нито едно поражение, а “елините” също завършиха на първо място в групата си, но допуснаха една загуба - 77:80 срещу Босна и Херцеговина.

На осминафиналите Янис Адетокунбо и компания надделяха над Израел, а на 1/4-финалите взеха убедително мача си с Литва.

Турция пък имаше тежък мач срещу Швеция на осминафиналите, но все пак се измъкна, а на 1/4-финалите, далеч по-лесно, Алперен Шенген и съотборниците му надиграха Полша.