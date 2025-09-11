Реал Мадрид се подготвя за подновяването на Ла Лига

Всички национали на Реал Мадрид се завърнаха навреме от ангажиментите си с националните отбори и днес бяха на клубната база. Отборът на Чаби Алонсо вече се подготвя за двубоя срещу Реал Сосиедад от Ла Лига, който е в събота в Сан Себастиан от 17:15 часа.

Във вторник пък тимът започва и в Шампионската лига, където приема Марсилия.

Днес Федерико Валверде и Орелиан Чуамени бяха само във фитнеса. Джуд Белингам и Едуардо Камавинга, които все още се възстановяват от травми, участваха само в част от отборното занимание, а други двамата от чуждестранните футболисти - Ферлан Менди и Ендрик, тренираха индивидуално. Последните двама са с по-сериозни контузии.