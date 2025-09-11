Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид се подготвя за подновяването на Ла Лига

Реал Мадрид се подготвя за подновяването на Ла Лига

  • 11 сеп 2025 | 16:37
  • 543
  • 3
Реал Мадрид се подготвя за подновяването на Ла Лига

Всички национали на Реал Мадрид се завърнаха навреме от ангажиментите си с националните отбори и днес бяха на клубната база. Отборът на Чаби Алонсо вече се подготвя за двубоя срещу Реал Сосиедад от Ла Лига, който е в събота в Сан Себастиан от 17:15 часа.

Във вторник пък тимът започва и в Шампионската лига, където приема Марсилия.

Днес Федерико Валверде и Орелиан Чуамени бяха само във фитнеса. Джуд Белингам и Едуардо Камавинга, които все още се възстановяват от травми, участваха само в част от отборното занимание, а други двамата от чуждестранните футболисти - Ферлан Менди и Ендрик, тренираха индивидуално. Последните двама са с по-сериозни контузии.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Младата звезда на Ювентус е номер 1 в Серия "А" за август

Младата звезда на Ювентус е номер 1 в Серия "А" за август

  • 11 сеп 2025 | 15:58
  • 1198
  • 0
Онана вече позира с екипа на Трабзонспор

Онана вече позира с екипа на Трабзонспор

  • 11 сеп 2025 | 15:58
  • 3492
  • 0
Луис Енрике премина успешна операция, но почти сигурно е аут за ПСЖ - Ланс

Луис Енрике премина успешна операция, но почти сигурно е аут за ПСЖ - Ланс

  • 11 сеп 2025 | 15:23
  • 907
  • 0
Бен Уайт за Виктор Гьокереш: Той е чудовище

Бен Уайт за Виктор Гьокереш: Той е чудовище

  • 11 сеп 2025 | 15:20
  • 1203
  • 2
Признаха за грешно зачетен гол в полза на Барселона

Признаха за грешно зачетен гол в полза на Барселона

  • 11 сеп 2025 | 15:10
  • 5309
  • 7
Треньорът на Хамбургер очаква специален мач срещу Байерн

Треньорът на Хамбургер очаква специален мач срещу Байерн

  • 11 сеп 2025 | 14:52
  • 712
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 6841
  • 13
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 4044
  • 5
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 29297
  • 13
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 11192
  • 63
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 29492
  • 39
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 14021
  • 40