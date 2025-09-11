12 заявки за участие са подадени от отбори от България и Румъния за Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3x3

Подадени са 12 заявки за участие за надпреварата при мъжете в четвъртото издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3x3, който ще се състои на 13 и 14 септември пред сградата на Община Шумен. Това съобщиха на пресконференция днес Георги Минчев и Марчела Валериева от Фондация „Гален Темелков“, която за поредна година организира състезанието с благотворителна цел.

„Очакваме заявките в турнира при мъжете им да достигнат до 16. Това е общо взето лимитът, тъй като сме ограничени от продължителността на деня - не е чак толкова дълъг колкото ни се иска. Все още нямаме подадени заявки за турнира при подрастващите. Те ще могат да се записват в събота, преди състезанието“, отбеляза Минчев.

В първия състезателен ден, 13 септември, ще играят младежите, разделени в три възрастови групи – до 14, до 16 и до 18 години при момчетата. Групите за момичета са две - до 16 и до 18 г. На следващия ден ще играят мъжете. За първите три отбора от всяка група ще има предметни награди, а за мъжете – и парична премия, каза още Георги Минчев.

Предишният национален стрийтбол турнир Shumen GT 3x3 се състоя в Шумен на 7 и 8 септември 2024 година на хеликоптерната площадка край паметник „Създатели на Българската държава" на Шуменското плато. В него се включиха десет мъжки отбора, както информира БТА.

„Преместването на турнира пред сградата на Община Шумен предизвиква повече интерес и допринася за по-голямата популярност на цялото събитие. Отново имаме подадени заявки за участие от доста краища на България, включително и от чужбина, за втори път“, каза на пресконференцията Марчела Валериева.

Минчев уточни, че заявка за участие в турнира при мъжете е подал и един отбор от Румъния.

„Изключително сме благодарни, че за четвърта поредна година успяваме да разширим броят на участниците в турнира, който е изцяло с благотворителна цел. Всички приходи ще са за нашия основен проект „Пътят на Хипократ“, допълни Валериева.

Фондация „Гален Темелков", чрез проекта си „Пътят на Хипократ“, за поредна година връчи през март годишните си награди в подкрепа на бъдещи и млади медици, като ги насърчава да изберат да се развиват в България.

Припомняме още, че заради спортната проява временно ще бъде спряно движението на моторни превозни средства от 8:00 ч. на 12 септември до 22:00 ч. на 14 септември по бул. „Славянски“ – от кръстовището с ул. „Карел Шкорпил“ до кръстовището с ул. „Адам Мицкевич“ в града. Паркингът пред сградата на общинската администрация също трябва да бъде освободен от автомобили по време на турнира.