Еторе Месина призова за Евролига с 24 отбора

Старши треньорът на италианския Олимпия Милано Еторе Месина намекна за разширяване на Евролигатата до 24 отбора през следващата година, заявявайки, че настоящият формат с 20 тима е само временно решение преди по-голямо разширяване.

Евролигата ще влезе в сезон 2025/2026 с два допълнителни отбора в сравнение с предишни години, увеличавайки участниците до 20 състава.

"Ние бихме предпочели незабавно да преминем към формат с 24 отбора", заяви Месина по време на пресконференция, цитиран от Basketnews.com.

"От Борда на Евролигата ни казаха, че 20 отбора са само временно решение за една година, докато се чака увеличение до 24 тима. Вероятно осъзнавате, че за участващите знанието, че настоящият формат ще продължи само една година, прави ситуацията още по-сложна", продължи италианският специалист.

"Това е реалността на Евролигата - всеки един отбор се подобрява и всеки иска да стигне до плейофите. В крайна сметка съставите, които показват по-голяма сплотеност, както на игрището, така и извън него, ще постигнат по-добри резултати", добави Еторе Месина.

През сезон 20205/2026 в най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол за мъже ще участва и израелският Апоел Тел Авив, който ще играе домакинските си срещи в България.

Снимки: Imago