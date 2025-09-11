Български талант е с нов отбор в Австрия

Бившият младежки национал на България Берк Мехмед смени клубния си отбор в Австрия. 22-годишният стрелящ гард-крило подписа договор със Сварко Рейдърс Тирол, съобщиха официално от клуба. Мехмед ще играе в тима през сезон 2025/26, а от Рейдърс го приветстваха с "Добре дошъл" на български език.

Отборът се изявява в австрийската Втора Бундеслига, където през последния шампионат завършва на четвърто място. Тимът ще се включи и в Суперлигата на страната - турнир, в който участие ще вземат елитните отбори, както и тези от Топ 4 във втора дивизия.

През миналия сезон Берк Мехмед направи фурор с екипа на друг втородивизионен австрийски тим - Райфайзен Дорнбирн Лайънс. С екипа на "лъвовете" Мехмед се нареди на второ място при топреализаторите в първенството с 22.5 точки средно на мач. Варненецът завърши редовния сезон и на второ място по ефективност, а освен това стана и №1 в лигата по точна стрелба от зоната за три точки.

Преди да заиграе на австрийска земя, Берк Мехмед е носил у нас цветовете на Черно море Тича, Шоутайм Варна, Черноморец и Хебър Пазарджик.

Междумременно, Берк Мехмед вече изигра и първия си мач с екипа на новия си тим, като се представи блестящо в контролата с бившия си отбор Дорнбирн Лайънс. Берк вкара 30 точки за 31 минути, а Рейдърс Тирол спечели с 99:94. Родният играч вкара впечатляващите 8 тройки от 12 опита, записа 2/3 от зоната за две точки и 2/3 от фауллинията.

Снимки: Сварко Рейдърс Тирол