  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
Брутални влизания и червени картони на юношески мач между Реал Мадрид и Ривър Плейт

  • 7 сеп 2025 | 10:57
  • 672
  • 0
Световното клубно първенство за юноши до 19 г., което се провежда в провинция Кордоба в Испания, на хартия може и да е приятелски турнир с мачове от по 80 минути и възможност за отбори от цял свят да премерят сили. Сблъсъкът между Ривър Плейт и Реал Мадрид на четвъртфиналите обаче имаше малко общо с приятелския дух. Реал спечели с 2:0 в двубой, в който агресията взе връх. Тя беше главно от страна на футболисти на аржентинския тим, заради което трима от тях получиха червени картони. Два от тях бяха за удари без топка.

Първото директно изгонване беше в 36-ата минута при 0:0, когато падайки на земята, Гонсало Перейра от Ривър ритна в лицето Рубен Лопес и беше отстранен.

След почивката Реал нанесе своя удар. Центриране от фал беше засечено акробатично на втора греда от Матео Гаридо, който вкара за 1:0.

По-късно Браян Бугарин удвои от пряк свободен удар, а при нарушението за него Сирило Перейра от аржентинския състав получи втори жълт картон и също трябваше да напусне терена..

Попадението за 2:0 предизвика пълен срив у аржентинците, което доведе до още един директен червен картон на момче от аржентинците - Емилиано Кеведо, което ритна паднал на земята състезател на Реал Мадрид.

След последния съдийски сигнал пък се стигна до очаквано блъскане и закани в центъра на терена между всички футболисти.

На полуфиналите в турнира Реал Мадрид ще спори с Палмейрас, а Барселона ще излезе срещу аржентинците от Расинг.

