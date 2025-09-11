Преговори за телевизионни права сменят датата на следващото събитие на BKFC в България

Следващата галавечер на най-популярната верига за бокс без ръкавици “Bare Knuckle Fighting Championship” ще бъде обявена при финализирането на преговори за телевизионни права. Това съобщи директорът на ресор "Глобално развитие" на BKFC Любимир Геджев за Sportal.bg.

Третото издание на организацията у нас трябваше да се проведе на осми ноември в Бургас, но това събитие ще бъде отложено за следваща дата. Геджев допълни за медията ни, че договорът на BKFC с компанията, която държеше телевизионните права в България, вече е изтекъл и към момента екипът на "LG Sports and Entertainment" води преговори с няколко други телевизии.

Припомняме, че първите две порции зрелищни битки с марката BKFC се проведоха в София през 2023-а и 2024-а. В главната среща на второто събитие видяхме един от най-наелектризиращите дуели в историята на BKFC - кървава гладиаторска битка между Калоян Колев и Тони Маркулев.

Първото издание на BKFC пък бе оглавено от ММА пионерът Росен Димитров, който сломи Тодор Желязков и вдигна "Арена София" на крака.