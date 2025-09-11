Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Селекционерът на младежкия ни национален отбор Александър Димитров говори след прибирането на “лъвчетата” от Азербайджан. След първите два мача България има една победа и едно равенство в квалификациите за Евро 2027, като Димитров даде оценка на представянето на своя тим. Той коментира и това дали може да поеме мъжкия отбор на нашата страна, след като Илиан Илиев вече не е начело.

„Разбира се, че съжаляваме за всеки мач, който не побеждаваме. Още повече, когато си надиграл противника, който не е слаб. В България изкривяваме нещата, защото в другия мач Чехия едвам победи Гибралтар с 2:1. Затова всяка точка и всяка победа ни радва. Съжаляваме за пропуснатите шансове и за пропуснатите шест точки в първите два мача. Това щеше да ни даде допълнителна увереност, с която да влезем в следващите два мача срещу Португалия и Чехия другия месец“, коментира Димитров.

„В момента сме трети. И да бяхме победили, пак щяхме да сме трети, но щяхме да сме с равни точки с Португалия и Чехия. Надявам се да не повлияе на играчите.

Ние много добре си давахме сметка, че съперникът много добре контраатакува. Този съперник имаше две силни страни – едната е силната и много бърза контраатака, а другата е статичните положения, откъдето ние получихме гол, за съжаление. Ние създадохме достатъчно шансове и наистина 100-процентови положения. Иска ни се повече, иска ни се да отбелязваме, но не ни се получи. Теренът беше много лош. Имаше номерца, които те направиха в деня преди мача и в деня на мача, но ние не обръщаме внимание на тези неща.

Няма слаби отбори. Всички отбори работят, развиват се и вдигат нивото си.

Ние работим с една единствена цел, която е да класираме младежкия национален отбор на голям форум. Това, което съм чел и съм търсил като информация, е, че последното класиране на този младежки национален отбор на голям форум е 1978 година. Вие не сте били родени тогава.

Аз никога не съм с включен телефон в деня на мача, защото концентрацията ми е само за мача, който ми предстои и не искам външни неща да ми влияят, за да може да отработим всеки един детайл и да видя дали не сме изпуснали нещо.

Да, включен ми е телефонът. Снощи имах разговор със спортния директор Кирил Котев. Интересуваше се как е минал мачът, как е положението. Утре ще се видим.

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Засега никой не ми е казал, че няма да водя младежкия национален отбор в мачовете срещу Португалия и Чехия. Към този момент, да, аз ще ги водя“, допълни селекционерът на младежите.

„За пореден път моето име се свързва с поста на национален селекционер. Не е нелогично. Има много примери в тази посока, като вземем предвид Полша, Северна Македония, Испания, а и Азербайджан. Луис де ла Фуенте извървя целия път от юношите. Сега се вижда неговият труд.

Утре съм на работа. До момента с мен не са водени конкретни разговори. С никого не съм водил разговори на тази тема.

Много съжалявам, че по Илиан Илиев, когото аз много уважавам и с когото много добре работихме, се изсипа такова нещо, защото с начина си на работа, със знанията си и с човешките си качества, той не заслужава такова нещо.

За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер. Говорим, разбира се, хипотетично, защото никой не е разговарял с мен, но в никакъв случай няма да е на всяка цена. Няма на всяка цена да поема националния отбор.

Смятам, че за всеки е чест и отговорност и всеки един иска да бъде треньор на националния отбор. Както знам, че и 90% от треньорите с “Про-лиценз” искат да са на моето място, което е нормално. Така трябва да е. Всеки един трябва да има амбиции. Групата е убийствена.

Това са най-хубавите мачове, защото футболистите нямат нужда от друга допълнителна мотивация. Всеки иска да се покаже в тези мачове. Емоционално това са най-хубавите мачове. Да, много са трудни, но това са най-хубавите мачове“, каза още Александър Димитров.