  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Кимия Ализаде няма да участва на Световното

Кимия Ализаде няма да участва на Световното

  • 11 сеп 2025 | 09:27
  • 908
  • 0
Кимия Ализаде няма да участва на Световното

Бронзовата медалистка в таекуондото от Олимпийските игри в Париж 2024 Кимия Ализаде няма да вземе участие на световното първенството. Новината сподели президентът на родната федерация Слави Бинев в специално интервю за БНТ.

Шампионатът на планетата ще се проведе от 24 до 30 октомври в Китай.

"Доскоро не искахме да анонсираме новината, защото все още се надявахме, че тя ще може да играе на световното първенство, но няма как. Спряхме я, защото травмата, която тя направи във вътрешността на хълбока, вече е за операция. Не може да я блокираме. Изкарахме Игрите в Париж на инжекции, но вече не може", сподели Бинев.

"Тя ще се включи, когато започнат да се трупат точките за ранкинга на олимпийските игри. Единствено нещо, което ще пропуснем за жалост, е световното първенство в Узи, Китай, но това е положението. По-добре да я съхраним за точките за Лос Анджелис 2028, отколкото да я рискуваме сега", добави той.

Според президента на Българската федерация по таекуондо, възстановяването на натурализираната иранка ще отнеме минимум половин година.

"Най-оптимистичните срокове са 4-5 месеца. След това има адаптационен момент. Ще има едно-две състезания, в които ние няма да я форсираме, докато се напасне. Но мисля, че в рамките на 6-7 месеца, тя отново ще бъде на линия", разкри Слави Бинев.

