Четири българчета се класираха за четвъртфиналите на турнир от ITF във Варна

Калоян Шиков и Станислав Косев при юношите и Александра Рангелова и Андрея Глушкова при девойките се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира от категория J60 на ITF във Варна. Надпреварата се провежда на базата на ТК"Суперспорт".

Резултати на българските тенисисти:

Юноши, 1/8-финали:

№6 Калоян Шиков – Тюдор Зечеру (Румъния) 6:1, 7:5

Станислав Косев – Артьом Караван (Украйна) 6:1, 6:1

№2 Александър Толев – Марко Онтиверос (Германия) 6:3, 2:6, 6:7(7)

Борис Начев – №4 Стефан Илие Петре (Румъния) 2:6, 2:6

Девойки, 1/8-финали:

№5 Александра Рангелова – Анна-София Андрей (Румъния) 6:0, 2:1 и отказване на Андрей

№7 Андрея Глушкова – Ингрид Йоана Сандулеаса (Румъния) 6:4, 6:7(4), 7:5

№8 Никол Нунева – Симона Куку (Румъния) 4:6, 6:4, 5:7

Кристина Кънева – №2 Лиа Белибова (Молдова) 5:7, 1:6

Рафаела Симеонова – №3 Соня Черчес (Румъния) 3:6, 3:6

Илина Илиева – №4 Каролина Шмидова (Чехия) 2:6, 1:6