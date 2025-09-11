Бивша звезда от Лига 1 ще играе в седма дивизия

Аячо обяви на официалния си сайт завръщането на нападателя Анди Делор. 33-годишният алжирец се присъедини към клуба, който беше изхвърлен в 7-а дивизия на Франция поради финансови проблеми.

„Да бъда до отбора в труден период, от самото начало на проекта за възстановяване на репутацията на моя клуб.“ Това са думите на нашия нападател, облечен в символичната фланелка на Етиен Сансонети. Добре дошъл у дома, Анди“, написаха от корсиканския клуб.

Делор започва кариерата си в Аячо. За отбора той има 57 мача, 9 гола и 4 асистенции. По-късно игра за Монпелие, Тур, Ница, Тулуза, Каен, Нант, Тигрес, Ним, Метц и МК Алжер.